Le rêve de Viktor Orban, fonder une famille politique très à droite pour peser sur l’Europe

Le 18 mars dernier, le premier ministre hongrois Viktor Orban et son parti, le Fidesz, ont rompu définitivement avec le Parti populaire européen (PPE) , la principale famille politique qui réunit les partis de la droite modérée en Europe. Ce divorce à peine consommé, le dirigeant ultraconservateur et eurosceptique espère convoler en justes noces avec des hommes qui lui ressemblent . Ses préférences vont vers le premier ministre polonais, le conservateur Mateusz Morawiecki et Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue, parti d’extrême droite italien.

Des objectifs qu’il partage pleinement avec Viktor Orban et Matteo Salvini et leurs partis respectifs, comme le confirme Balazs Brucker, chercheur à l’Institut de recherche régional à Pecs, en Hongrie : " Tous les trois partagent la même vision sur la migration. Parmi ces trois pays, c’est l’Italie qui a été particulièrement touchée par la crise migratoire et un peu la Hongrie mais seulement dans un premier temps, en 2015. Ils partagent également les valeurs traditionnelles conservatrices concernant la famille, comme l’union d’une femme et d’un homme. Les trois partis refusent le mariage des couples homosexuels . Ils refusent également l’adoption d’enfants par des couples homosexuels et ils soulignent l’importance de la religion chrétienne. "

Les trois hommes ont eu un premier rendez-vous à Budapest, ce jeudi 1er avril. Ils ont jeté les bases d’une recomposition politique de la droite radicale au sein de l’Union européenne. " Aujourd’hui, il est nécessaire de parler de la construction d’un groupement fort. […] Nous devons approfondir la démocratie européenne mais en respectant la souveraineté nationale, la liberté, la liberté de l’individu et, en même temps et avant tout, les vraies valeurs européennes tangibles, la famille, la dignité humaine, les valeurs traditionnelles comme le christianisme et la défense de ces valeurs contre diverses autres cultures ", a déclaré le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avant de rejoindre Budapest.

L’objectif final du trio de Budapest, c’est la création d’une alliance de la droite radicale européenne et, si possible, d’un groupe politique au Parlement européen d’ici la fin de l’année. L’échéance est importante, on sera alors à mi-mandat, un moment où les responsabilités sont redistribuées au sein du Parlement européen. En créant un groupe politique d’envergure, Viktor Orban souhaite regagner l’influence qu’il a perdue en claquant la porte du PPE, comme l’explique Balazs Brucker : " Le Fidesz se retrouve sans groupe politique, ce qui est une situation assez désagréable (sic) pour le parti. Pourquoi ? Parce que les groupes politiques jouissent de certains avantages au sein du Parlement européen. Ils jouent un rôle plus important dans l’ordre du jour de l’assemblée. Ils disposent de plus de temps de parole pendant les débats. Ils disposent de plus de personnel, de plus de moyens pour préparer et organiser des informations. […] Et j’ai fait un petit décompte : 10 commissaires européens sur 27 appartiennent au PPE. Donc avec cette sortie, les capacités du Fidesz à représenter les intérêts de la Hongrie au sein des institutions européennes diminuent. Par conséquent, Viktor Orban a besoin de nouveaux alliés et c’est assez logique de choisir des alliés idéologiquement proches comme c’est le cas de la Ligue de Salvini ou du PIS de Morawiecki ".

Vers le deuxième groupe politique du Parlement européen ?

Si le Fidesz, le PIS et la Ligue ont des accointances idéologiques, ils ne sont donc pas encore assis ensemble dans l’hémicycle européen. Le Fidesz est dans la liste des non-inscrits. Le PIS fait partie du groupe des Conservateurs et de Réformistes européens (l’ECR où on retrouve également la N-VA) alors que la Ligue siège dans le groupe Identité et Démocratie (ID), aux côtés du Rassemblement National de Marine Le Pen. Fusionnés, ces deux groupes politiques constitueraient la deuxième force politique au Parlement européen, avec 135 élus sur 705. Mais jusqu’ici, les tentatives d’union de la droite conservatrice eurosceptique et de l’extrême droite européenne ont toujours échoué. Et le succès de l’initiative lancée cette fois par Viktor Orban n’est pas garanti.