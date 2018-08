Le retour du service militaire obligatoire, une décision qui inquiète les jeunes Marocain(e)s

Le gouvernement marocain a décidé ce lundi 20 août, de rétablir le service militaire pour les jeunes entre 19 ans et 25 ans. Un service qui durera un an, selon le projet de la loi n°44.18. Le but: améliorer "l’intégration des jeunes dans la vie professionnelle et sociale". Selon le projet de loi, ce service militaire est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. L’inaptitude physique certifiée par un rapport médical émis par les services hospitaliers publics, le soutien de la famille, ou la poursuite d’études, sont les motifs qui permettent d’avoir une exemption provisoire ou définitive de ce service, ces dérogations seront accordées par l’État, selon des modalités qui n’ont pas encore été précisées.

Un service militaire obligatoire pour tous Les personnes condamnées à une peine criminelle ou d'emprisonnement ferme supérieure à six mois, seront exclues du service militaire tant qu'elles n'auront pas été réhabilitées. Selon l’article 4, les personnes ayant plus de 25 ans, et qui ont bénéficié de dispense ou d’exemption pour l’un des motifs mentionnés ci-dessus, peuvent être appelées pour effectuer leur service militaire jusqu’à l’âge de 40 ans, en cas de cessation du motif de dispense ou d’exemption. La réinstauration du service militaire La réinstauration du service militaire obligatoire, symboliquement le jour de la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple et la veille de la Fête de la Jeunesse, est une décision positive, salutaire,... https://t.co/yKwU9minRp — Brahim Fassi Fihri (@brahimfassi) 20 août 2018 "Le mélange des classes sociales"

Le service militaire ne va rien mélanger, si vous pensez qu'un fils de riche diplômé, va accepter de perdre 12 mois en service militaire c'est que vous êtes plus naïf que ceux qui pensent que les "mcharmline" vont cesser de l'être avec ce projet. — Amine Drif (@aminedrif) 20 août 2018

Est ce que les jeunes Belgo-Marocains sont concernés? Pour le moment, le projet de la loi n'a pas mentionné le cas de la double nationalité, ou le cas de la naissance à l'étranger. Donc, il n'y a pas d'informations s'ils sont concernés ou non. Aucun signe dans la loi sur les Marocains qui vivent à l'étranger. "Pour l'instant, ce n'est qu'un projet de loi adopté par le Conseil des ministres. Quand on y regarde de plus près, même si la mesure n'est pas tout à fait claire, les jeunes Belgo-Marocains sont concernés", remarque ainsi le journal L'Echo. Mdr j’vous previens que si le service militaire revient jamais au grand jamais vous me verrez a l’armee mdrr j’vais partir m’installer en belgique fort et vite — Mephistopheles (@ptn2merde) 21 août 2018 Ah donc mm les marocains d Belgique, France etc devront obligatoirement faire le service militaire ? — DRARÉ (@SsLK212) 21 août 2018

"Le communiqué du palais ne donne pas des raisons valables" Aux Emirats arabes, tous les hommes âgés de 18 à 30 ans devront désormais s'acquitter de ce devoir. Ce service militaire est facultatif pour les filles - © Tous droits réservés “Personnellement, je ne suis pas contre le service militaire obligatoire en soi, ou contre l’idée, mais je suis contre la manière dont on a élaboré ce projet de loi. Je suis contre l’adoption dans ce contexte, parce que je pense que le communiqué du palais ne donne pas des raisons valables convaincantes pour accepter cette idée”, affirme Abdellah Eid, un jeune Marocain, fondateur du groupe Facebook Rassemblement marocain contre le service militaire obligatoire.

“Ce groupe Facebook qui regroupe presque 7000 jeunes Marocains qui sont concernés par ce projet de loi, et qui le refusent pour plusieurs raisons, a été créé pour essayer de regrouper le maximum de jeunes qui sont concernés, pour qu’ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a beaucoup qui partagent leurs avis, c’est un groupe qui leur permet de présenter leurs arguments. Notre objectif est de nous coordonner entre nous afin d’essayer d’arrêter ce projet de loi”, explique Abdellah. Selon les publications de dizaines de personnes dans ce groupe, ce projet de loi est un gaspillage d’argent. “Je pense que la priorité pour nous est d’avoir un travail, d’investir, d’attirer des investisseurs étrangers pour garantir un travail pour les jeunes Marocains. La priorité est d’avoir des hôpitaux bien entretenus et de bonnes écoles. Ça me fait bizarre de voir tant d’argent gaspillé dans le service militaire, tout en oubliant l’éducation et la culture. Il faut investir dans ces domaines pour garantir le travail, au lieu d’affecter un grand budget à ce projet”, déclare le fondateur du groupe. Si on peut faire passer la loi du service militaire en 24 h sans débat public sans débat au parlement alors kemlou khirkoum et faites passer les lois:

- l'égalité sur l'héritage

- légaliser l'avortement

- les pensions alimentaires pour les femmes divorcées

- interdire la bigamie — doni (@donilapute) 21 août 2018

Un renforcement de patriotisme auprès des jeunes, ou un plan pour mettre fin aux manifestations ? Aux Emirats arabes, tous les hommes âgés de 18 à 30 ans devront désormais s'acquitter de ce devoir. Ce service militaire est facultatif pour les filles - © Tous droits réservés Après l’élaboration de ce projet de loi par le gouvernement, un débat a vite pris place sur les réseaux sociaux. Le service militaire obligatoire est-il réellement le moyen le plus efficace pour éduquer les jeunes sur les valeurs de la patrie ? Amine Belghazi en doute. “On nous annonce, par voie de communiqué, que la décision prise par le palais et adoptée par le gouvernement de sa majesté, vise à améliorer l’intégration des jeunes dans la vie professionnelle et sociale et renforcer le patriotisme auprès des jeunes. Si telle était la volonté, il aurait été possible, en l’espace de 19 ans de règne, d’impulser cette dynamique d’intégration à travers des politiques publiques qui respectent la dignité humaine et servent concrètement l’intérêt du citoyen”, écrit-il sur Facebook.