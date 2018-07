Le ressortissant belge disparu dans les incendies en Grèce est décédé

"Nous avons malheureusement reçu la confirmation du décès de notre compatriote disparu" dans les incendies de forêt en Grèce, a écrit mardi en soirée Didier Reynders sur son compte Twitter.

Il faisait partie d'un groupe de 32 touristes dont 29 ont pu être relogés sains et saufs. Mais les Affaires étrangères étaient sans nouvelles de ce ressortissant belge, , dont le fils a à lui été hospitalisé sans être blessé, ​et dont l'identité n'a pas été divulguée, alors que de violents incendies ont déjà fait une soixantaine de victimes et plus de 170 blessés dans la région de l'Attique.