Le record absolu de chaleur en France est battu, avec 44,3°C à Carpentras

Un thermomètre indique 44 °C, à Carpentras - © PATRICK VALASSERIS - AFP

Canicule en France : alerte rouge déclanchée - JT 13h - 28/06/2019 C'est une première en France. L'alerte rouge a été déclenchée à cause de la chaleur. Le thermomètre va monter à plus de 40 degrés, voire même 45 degrés. Et ce sont surtout les régions du Gard, du Vaucluse, de l'Herault et des Bouches du Rhône qui vont surchauffer. Les autorités préviennent tous les habitants. La vigilance vaut pour tous, même pour ceux qui sont en bonne santé.