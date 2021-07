Le rapport du Giec, un texte aux enjeux planétaires face aux catastrophes climatiques de cet été

C’est un texte très attendu et dont certains points ont, d'ailleurs, fuité dans la presse en juin dernier. Le dernier rapport d'évaluation des scientifiques du Giec date de 2014 et le monde a beaucoup changé entretemps. Des millions de jeunes sont descendus dans les rues pour tancer nos hommes politiques et souligner les signes du dérèglement politique. Les événements extrêmes- pour parler pudiquement- se sont amplement multipliés en moins d’une décennie. L'accord de Paris signé en décembre 2015 avait fixé pour objectif de limiter le réchauffement "en deçà" de +2 degrés par rapport à l'ère préindustrielle, si possible +1,5°C .Nous sommes aujourd’hui à 1,1°et pour beaucoup d’experts, nous aurons atteint les +2° en en 2030.

La montée du niveau des mers n’est pas le seul constat de changement climatique. Jean-Pascal Van Ypersele, professeur en climatologie à UCLouvain , a été, pendant longtemps, le vice-président du GIEC. Pour lui, aucun doute, le réchauffement global de la terre augmente les précipitations et surtout leur intensité. Il s’explique : " Il y a, d’une part, une loi physique qui veut que quand l’air est plus chaud, il contient plus d’eau. 1°c en plus = 7% d’eau en plus. En moyenne, l’atmosphère est plus chargée en vapeur d’eau, à la suite du réchauffement global. Quand cette vapeur d’eau se condense, les quantités qui tombent du ciel peuvent être beaucoup plus importantes. "

Franck Pattyn est glaciologue à l’ULB, l’Université Libre de Bruxelles, il a participé à l’élaboration du texte, notamment sur la question de la fonte des glaces et il est formel : " Aujourd’hui, nous avons une hausse moyenne du niveau des océans qui est au-delà de 4 mm/an. La plupart de ces eaux proviennent de la fonte des glaciers continentaux, du Groenland et de l’Antarctique. Si on se projette en 2100, on pourrait avoir une hausse d’un mètre du niveau des mers. "

Mais notre expert ne s’arrête pas à ce constat. Il poursuit avec une autre observation, celle de la perturbation du jetstream, un courant d’air très rapide qui sépare les masses d’air froid du pôle nord, des masses d’air chaud provenant de l’Equateur. Avec une différence moins importante de température entre l’équateur et le pôle nord, ce jetstream s’affaiblit. Ce dérèglement de la dynamique atmosphérique a pour conséquence, selon lui, que les zones de haute pression et de basse pression se déplacent plus lentement. Il résume la situation par une image : " Il y a non seulement un robinet qui est ouvert plus fort mais en plus il reste ouvert plus longtemps au-dessus de nos têtes. "

Un constat qui fait froid dans le dos à la lumière des inondations survenues ces dernières semaines en Wallonie. Cet expert ne cache pas, d’ailleurs, sa frustration et son émotion lorsqu’il voit que ce qui se passe aujourd’hui est une concrétisation des alertes répétées des scientifiques depuis plusieurs décennies.

Xavier Fettweiss, climatologue à l’ULiège ne dit pas autre chose : " C’est dommage d’avoir dû vivre le pire scénario prédit par le GIEC dans les années ‘9O pour que nous prenions la mesure des choses. "

Il reconnaît, toutefois, que les prévisions du GIEC étaient une vision très globale des conséquences du réchauffement climatique. Et il se réjouit que ce rapport-ci va s’attacher à nous donner une vision plus régionale et locale qui permettra aux sociétés de mieux s’adapter et mieux anticiper les changements climatiques.