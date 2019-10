Le puissant typhon Hagibis a touché le Japon, un mort

Le puissant typhon Hagibis a touché la péninsule d'Izu ce samedi dans la préfecture de Shizuoka au Japon. Il a été précédé de pluies diluviennes et de vents violents qui ont provoqué déclenchement de l'alerte pluies maximale. Hagibis fonce droit sur l'immense agglomération de Tokyo et a déjà provoqué perturbations dans les transports et coupures d'électricité dans le pays. Avant même qu'il n'atteigne les côtes, ses franges ont fait une victime dans la région de Chiba (banlieue est de Tokyo), un homme de 49 ans retrouvé dans une camionnette renversée.

Hagibis devrait être le premier typhon de niveau "très puissant" à atteindre l'île principale de Honshu depuis 1991. En milieu d'après-midi, 3,25 millions de personnes étaient concernées par des consignes d'évacuation (non obligatoires), selon la chaîne de télévision publique NHK.

Les constructeurs automobiles Toyota et Honda ont mis à l'arrêt des usines. De nombreux supermarchés et supérettes de la capitale étaient fermés après avoir été pris d'assaut.

Hagibis sème aussi le chaos dans les transports en ce week-end prolongé par un lundi férié, ni avions ni trains, ni métro ne fonctionnant.

Le Japon est frappé par une vingtaine de typhons chaque année. Avant Hagibis, Faxai avait tué au moins deux personnes début septembre et provoqué d'importants dégâts à Chiba.