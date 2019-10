Le puissant typhon Hagibis a touché le Japon, 2 morts

Le puissant typhon Hagibis a touché la péninsule d'Izu ce samedi verts 19 heures locales (midi HB) dans la préfecture de Shizuoka au Japon. Il a été précédé de pluies diluviennes et de vents violents qui ont provoqué déclenchement de l'alerte pluies maximale. Hagibis a atteint l'immense agglomération de Tokyo et a déjà provoqué perturbations dans les transports et coupures d'électricité dans le pays.

Le typhon rase à présent toute la côte est du Japon en direction du nord avec des vents jusqu'à 200 km/h. 7 millions de Japonais ont reçu la recommandation d'évacuer la zone la plus touchée, menacée par des inondations ou des glissements de terrain, mais ce sont des consignes non obligatoires.

Il va tomber près d'un demi mètre d'eau en 24h sur certaines zones. Tout le week-end, le pays vit au ralentit : trains et avions sont à l'arrêt. Les habitants sont invités à rester chez eux. Ils ont fait des provisions. Deux matches de la coupe du monde de rugby qui se tient au Japon ont déjà été annulés ce samedi, d'autres pourraient suivre demain dimanche.

Des victimes

Avant même qu'il n'atteigne les côtes, ses franges ont fait une victime dans la région de Chiba (banlieue est de Tokyo), un homme de 49 ans retrouvé dans une camionnette renversée. Au moins deux glissements de terrain ont été confirmés, dont l'un dans la région de Gunma (au nord de Tokyo) qui a fait une autre victime, un homme d'une soixantaine d'années.

Comme si le sort voulait s'acharner sur Chiba, un tremblement de terre de magnitude 5,7 s'est déclaré au large de cette préfecture à 18H22 (09H22 GMT). Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée.