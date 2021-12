Le public du premier meeting d’Eric Zemmour sera-t-il clairsemé ?

Par ailleurs, une cinquantaine de syndicats, de partis et des associations appellent à manifester devant le Zenith. La journée est d’ailleurs classée "à risque" par la Police. Décision est donc prise de déplacer le meeting vers une salle plus grande, plus en périphérie de la ville où d’éventuels affrontements pourront être mieux encadrés : le Parc des Expositions de Villepinte. Capacité : 20.000 personnes. C’est notamment dans cette salle que Nicolas Sarkozy avait redonné de l’ampleur à sa campagne de 2012.

Or rapidement, le nombre de réservations grimpe : 19.000 au dernier comptage fourni par l’équipe de E. Zemmour, jeudi dernier. "C’est absolument dingue l’engouement", s’enthousiasme Antoine Diers, le porte-parole des Amis d’Eric Zemmour. "On attend beaucoup de monde".

#meeting de #zemmour , prenez le plus de place possible avec Nom/Prenom/Mail au hasard..Résultat un max de siege resteront vides!Aucune vérification mail demandée alors laissez votre imagination agir!Et Niquons lui son meeting..! ???? Adresse d’inscription: https://t.co/kHAt2Hx25F

Du côté de l’organisation de l’événement, on assure que le phénomène est bien identifié et anticipé. "C’est une des plus grandes salles de meeting depuis quelques années", insiste le porte-parole d’Eric Zemmour, Antoine Diers. "On sera très heureux si on rassemble plus de 10.000 personnes."

De son côté, la Police attend entre 3000 et 5000 manifestants anti-Zemmour dans la capitale et une centaine de militants de l’ultra-gauche à Villepinte, où elle craint des affrontements.