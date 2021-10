Le prochain sommet de l'Otan se profile pour la fin juin 2022 à Madrid

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a été jeudi sur le point de révéler les dates du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement alliés, prévus en juin prochain à Madrid mais s'est ravisé au dernier moment, tout en promettant une annonce prochaine.

"Oui, nous avons une date. C'est le 28 et le vingt-... Désolé, je pense qu'on l'a annoncé. Non, non non, nous ne l'avons pas encore annoncé, désolé", a-t-il dit lors d'une conférence de presse au siège bruxellois de l'Alliance atlantique à l'issue d'une réunion avec les conseillers pour la sécurité nationale des trente pays alliés.

►►► A lire aussi : Défense européenne : le chef de l’OTAN critique les efforts pour créer des structures "concurrentes"

"Vous aurez la date prochainement", a toutefois assuré M. Stoltenberg en ajoutant que ce sommet devrait approuver le nouveau "concept stratégique" de l'Otan - une sorte de mode d'emploi du traité fondateur de l'Otan régulièrement révisé.

De source diplomatique, on explique que l'annonce des dates du sommet atlantique de Madrid - le second auquel participera le président américain Joe Biden, après celui de Bruxelles, le 14 juin dernier - doit être faite lors d'une visite de M. Stoltenberg vendredi à Madrid. Il doit y rencontrer le roi Felipe VI et le chef du gouvernement Pedro Sanchez. C'est à cette occasion que les dates du sommet - les 28 et 29 juin 2022 - seront officiellement révélées.