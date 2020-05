Le procès en appel de Ratko Mladic, "le boucher des Balkans", est reporté

Les audiences consacrées aux appels dans l’affaire de l’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic, condamné à la prison à vie, sont de nouveau reportées en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé ce jeudi des juges internationaux.

Initialement prévues en mars, ces audiences avaient été une première fois reportées à juin en raison d’une opération du colon subie par Mladic, 77 ans.

Il n’est toutefois "pas possible de tenir les audiences d’appels comme prévu dans les circonstances présentes", a indiqué le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), basé à La Haye, précisant que de nouvelles dates seront établies "dès que possible".

La santé du "boucher" mal en point

Les juges ont notamment pris en compte le fait que Mladic n’aurait pas pu assister aux audiences en raison de son âge et de ses antécédents médicaux, a ajouté le MTPI, qui a repris les travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

Surnommé le "boucher des Balkans", Ratko Mladic a été condamné en première instance en 2017 par le TPIY à la détention à perpétuité et reconnu coupable de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité pour son rôle au cours de la guerre en Bosnie (1992-1995), qui avait fait quelque 100.000 morts et 2,2 millions de déplacés.

La défense et l’accusation ont tous deux fait appel de cette décision.

Dans un de ses jugements, le TPIY avait acquitté l’ancien responsable militaire du chef de génocide dans plusieurs municipalités, un aspect qui constitue l’essentiel de l’appel interjeté par l’accusation.