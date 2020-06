Le procès d’un néonazi allemand suspecté d’avoir tué un élu pro-migrants met l’Allemagne en émoi

Le suspect a rencontré Walter Lübcke en 2015

Selon certains éléments de l’enquête, tout aurait commencé en 2015, quand le suspect et son complice présumé assistent à une réunion publique au cours de laquelle Walter Lübcke apporte son soutien à la politique d’accueil des migrants décidée en 2015 par la chancelière allemande Angela Merkel.

Cet épisode aurait ulcéré la mouvance d’extrême droite et aurait motivé le suspect à passer à l’acte. Walter Lübcke aurait donc été tué pour ses convictions orientées vers l’ouverture et la tolérance. Selon le parquet, Stephan Ernst, accusé aussi d’une tentative de meurtre à l’arme blanche en 2016 d’un demandeur d’asile irakien, a de plus en plus projeté sur Walter Lübcke sa haine xénophobe suite à cette réunion de 2015.