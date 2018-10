Le prix Nobel de la Paix sera dévoilé ce vendredi à 11h

Les parieurs misent sur les Coréens, voire Donald Trump. Les experts sur des champions de la liberté de la presse ou de la lutte contre les violences sexuelles... Fini les devinettes: le prix Nobel de la paix est attribué ce vendredi à Oslo.

À 11h précises, le comité Nobel norvégien va mettre un point final au jeu des pronostics plus ou moins inspirés en dévoilant sa décision.

L'annonce est d'autant plus attendue que la saison Nobel a été amputée cette année de son autre prix le plus prestigieux, la littérature, reporté d'un an à cause d'un scandale de viols ayant ébranlé l'Académie suédoise sur fond de tornade #MeToo.

Un quasi-record de 331 individus et organisations ont été proposés pour le prix de la paix, une liste de candidats longue mais secrète qui laissait énormément de choix aux cinq membres du comité norvégien.

Chez les bookmakers, les jeux semblent faits: plusieurs sites de paris en ligne voient le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong Un comme les grands favoris pour l'amorce de rapprochement entre les deux pays.

Concernant Kim Jong Un, c'est sans doute tirer un trait trop rapide sur les violations "systématiques et étendues" des droits de l'Homme en Corée du Nord qu'une commission d'enquête de l'Onu avait qualifiées de crimes contre l'humanité en 2014.

Autre favori inattendu des parieurs: Donald Trump. À 7-1, le site Betsson lui accorde dix fois plus de chances de l'emporter que les dirigeants français Emmanuel Macron, britannique Theresa May et russe Vladimir Poutine.

Plus sobres mais pas forcément plus heureux dans leurs prédictions, les experts Nobel penchent, pour nombre d'entre eux, pour des hérauts de la lutte contre les violences sexuelles à l'heure où la vague #MeToo secoue la planète.

Reviennent ainsi, séparément ou conjointement, les noms de Denis Mukwege, gynécologue qui soigne les femmes violées en République démocratique du Congo (RDC), et de la Yazidie Nadia Murad, ex-esclave sexuelle du groupe État islamique.