Le prix du lait chute : la Commission européenne va-t-elle recréer des "montagnes de lait" ?

Cette idée de pouvoirs publics qui régulent la production n’a traditionnellement pas la cote auprès des Etats du nord de l’Union. Mais le ministre wallon de l’agriculture, Willy Borsus, la soutient : "Si nous voulons peser sur les prix, nous proposons de réduire légèrement et temporairement la production (de 3 à 5%), sur base volontaire et rémunérée. Il vaut mieux produire un peu moins et avoir un meilleur prix que de laisser les marchés s’effondrer. Il s’agirait de reproduire le dispositif de 2016 qui a sans aucun doute à l’époque produit des effets".

Et il suggère de proposer ensuite aux agriculteurs, sur base volontaire, de produire quelques pour-cent de lait en moins. En contrepartie, l’Union européenne leur octroierait des indemnités pour combler leur manque à gagner, le temps que la situation s’améliore. "Ces aides-ci iraient directement dans les exploitations pour aider les agriculteurs à survivre", argumente le producteur de lait.

Il préconise d’abord de plafonner la production partout, "parce que si moi je produis moins, mais mon voisin produit plus, mon effort sera neutralisé, ça n’a pas de sens".

Et il est aussi président de l’European Milk Board, plateforme européenne de producteurs de lait. Il y a cinq ans, quand les producteurs avaient déjà vu plonger les prix, il était de toutes les manifestations, drapeau à l’épaule ou en tracteur dans le quartier européen de Bruxelles.

Selon ce scénario, il n’y aurait a priori pas de limitation de la production, et surtout pas un retour de quotas de production imposés aux agriculteurs, insiste encore le ministre français : "On n’en est plus là aujourd’hui ".

"J’ai demandé immédiatement, dès le premier jour, à l’Union européenne la possibilité d’un soutien au marché et de pouvoir stocker du lait, ce qui nous permettrait de nous en servir après", a expliqué Didier Guillaume en interview dominicale sur France 3.

Dimanche, il a appelé l’Union européenne à prendre des mesures "urgentissimes" pour permettre le "stockage" de produits laitiers excédentaires et leur écoulement lors de jours meilleurs à un prix plus élevé qu’aujourd’hui.

Une demande qui baisse alors que l’offre est au plus haut : le prix du litre descend de jour en jour. Et les producteurs de lait craignent, une nouvelle fois, pour la survie de leurs exploitations.

Cela tombe mal : ce printemps, la demande de lait chute. Le coronavirus complique le transport et les exportations, notamment vers la Chine. L’Italie qui importe la moitié de sa consommation a, elle aussi, restreint ses importations. La fermeture de l’Horeca impacte également la demande de lait.

C’est au printemps que la production laitière est la plus abondante, stimulée par la naissance des veaux et la pousse de l’herbe.

380.000 tonnes de lait en poudre ont été stockés par la Commission européenne dans des hangars - © BRUNO FAHY - BELGA

L’opération s’est achevée il y a un an et demi, sur un bilan peu clair.

Une opération coûteuse au bilan opaque…

En janvier 2019, il y a un peu plus d’un an, la Commission européenne annonçait l’écoulement complet du stock. Et les prix du lait étaient effectivement remontés sensiblement.

Le Commissaire alors en charge de l’agriculture, Phil Hogan, s’en félicitait : "L’intervention publique pour le lait écrémé en poudre s’est révélée être un outil efficace, en particulier lorsqu’elle est utilisée de manière responsable et efficace, et les adjudications effectuées aujourd’hui et précédemment sont une preuve évidente de l’engagement de la Commission européenne à soutenir les agriculteurs européens lorsque les circonstances l’exigent. Cela illustre également que la politique agricole commune possède un filet de sécurité efficace en cas de perturbations du marché […]"

Mais il a donc fallu trois ans pour écouler ce lait en poudre.

Nous avions alors voulu connaître les détails de l’opération : qui avait racheté ces stocks ? Où ce lait en poudre avait-il abouti ? A quel prix ? Quel a été le bilan financier de l’opération ?

Nous étions alors allés voir le ministre wallon de l’agriculture, à ce moment-là le cdH René Colin, puisque la Commission s’était appuyée sur la Région wallonne pour acheter et stocker le lait surproduit en Wallonie.

Il nous avait donné le coût de l’opération à échelle wallonne : salé.

"Ce lait a été vendu à perte" avait clarifié alors le ministre. "Il a été acheté, pour la Commission, à un prix moyen de 1697 euros la tonne et revendu à un prix moyen de 1232 euros la tonne : c’est le résultat des adjudications au niveau de la Wallonie".

Pour la seule Wallonie, 17 millions d’euros ont ainsi été perdus à la revente. Et c’est sans compter le coût élevé de trois ans de location des hangars.

Et il est probable que les autres stocks européens aient occasionné une perte du même ordre.

La Commission avait-elle anticipé un tel coût pour cette opération ?

… et un effet papillon ?

Malgré nos demandes répétées, la Commission ne nous avait pas transmis l’identité des acheteurs. Seul un tableau nous avait été transmis, qui montrait le rythme d’écoulement des stocks au fil des ventes par adjudication.

René Colin assurait ne pas en savoir plus : "D’après l’administration, ce sont des traders qui sont acheteurs, mais la Commission européenne ne veut pas communiquer leurs identités", nous avait-il déclarés. "On se doute bien que ce lait, après avoir été racheté, a été exporté vers l’étranger. Mais je pense que dans le cadre d’une élémentaire transparence, on devrait en savoir plus".

Cette opacité entretient plusieurs doutes : serait-il possible que des laiteries ou des "traders" aient à la fois vendu à la Commission le lait excédentaire et racheté ce même lait trois ans plus tard à prix cassé, s’enrichissant au passage ?

Enfin, si ce lait a été acheté à la Commission pour être exporté, vers où ? La surproduction européenne pourrait-elle avoir abouti en masse sur les marchés de pays émergents, vendue moins cher que les laits locaux ?

"On a vu, avec mes collègues, que de grandes quantités de poudre de lait, venant d’Europe, étaient vendues sur les marchés du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali", commentait Erwin Schöpges. "L’arrivée de ces produits laitiers à bas prix met les agriculteurs de là-bas en grande difficulté. Ceux qui ne s’en sortent plus avec leurs vaches vont vers la ville et peut-être vers l’Europe ? Il y a de grands enjeux politiques derrière ces choix pour le lait".

Quelle sera l’intervention européenne face à cette nouvelle crise du lait ?

Des choix à poser dans l’urgence mais qui peuvent peser longtemps, coûter cher et porter loin.