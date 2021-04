Le président turc Erdogan, un "autocrate" selon le ministre luxembourgeois des affaires étrangères

L'UE ne doit pas s'engager dans la modernisation de l'Union douanière et l'octroi de visas avec la Turquie si le président Erdogan continue dans sa dérive autocratique, a estimé vendredi le chef de la diplomatie du Luxembourg Jean Asselborn dans un entretien à l'AFP.

"La direction prise par la Turquie est très inquiétante. Le président Erdogan va tout droit vers l'autocratie et n'est pas prêt à normaliser ses relations avec l'UE", a-t-il soutenu, au lendemain des mots forts du chef du gouvernement italien Mario Draghi qui a qualifié le président Recep Tayyip Erdogan de "dictateur". "Il faut faire attention aux mots", a jugé Jean Asselborn qui préfère qualifier le président turc d'"autocrate".

Le régime bafoue les droits fondamentaux

Ministre des Affaires étrangères depuis 2004, Jean Asselborn, connu pour son franc parler, dresse un constat sévère de l'évolution de la Turquie depuis l'ouverture des négociations d'adhésion avec Ankara en 2005, à laquelle il a contribué. Il assure que son analyse est partagée par plusieurs de ses homologues de l'UE.

Le régime "bafoue les droits fondamentaux, élimine politiquement les Kurdes et tous ceux qui ne pensent pas comme lui, refuse aux femmes la protection de la Convention d'Istanbul" votée en 2011 par le parlement turc, accuse-t-il. L'évolution de la Turquie me conduit à dire attention. L'Union européenne ne doit pas pour l'instant faire la faute politique de parler Union douanière et visas".

"Pour rester fort, Erdogan a besoin de l'UE, de son économie", estime encore M. Asselborn. "On ne peut pas accorder des visas aux hommes d'affaires turcs pour venir commercer dans l'UE et accepter les violences faites aux femmes. Ce serait un signal catastrophique", explique-t-il.

L'UE et la Turquie cherchent à renouer leurs relations après une année de tensions. Les dirigeants de l'UE ont décidé en mars de répondre à la volonté d'apaisement affichée par le président Erdogan par une reprise "progressive, conditionnelle et réversible" de leur coopération avec la Turquie.