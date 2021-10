Le président tchèque incapable d’assurer ses fonctions, selon le président du Sénat

Le président tchèque Milos Zeman est incapable d’assurer l’exercice de ses fonctions en raison de son état de santé, et le parlement doit se préparer à voter le transfert de ses pouvoirs selon la Constitution, a déclaré lundi le président du Sénat tchèque.

"L’hôpital militaire universitaire maintient que le président Milos Zeman est incapable d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé", a déclaré Milos Vystrcil, citant la réponse écrite de l’hôpital à une requête du Sénat.

M. Zeman, 77 ans, a été hospitalisé le 10 octobre, au lendemain des élections législatives. Son absence, alors que le président est chargé par la Constitution de nommer le nouveau chef de gouvernement, bloque l’issue de ce scrutin qui a vu le Premier ministre sortant, le milliardaire populiste Andrej Babis, perdre d’une courte tête face à deux coalitions rassemblant cinq partis libéraux, centristes et de droite.

"Compte tenu de la nature de sa maladie, le pronostic de long terme concernant son état de santé est vu comme très incertain", a ajouté le président du Sénat.

"La possibilité qu’il reprenne l’exercice de ses fonctions dans les semaines à venir est considérée comme peu probable", a-t-il ajouté.

M. Vystrcil a estimé qu’il était temps de "discuter de quand et comment serait activé l’article 66 de la Constitution", qui autorise le parlement à déclarer le président "incapable d’exercer ses fonctions" et à transmettre ses pouvoirs au Premier ministre sortant et au président de la chambre basse du nouveau parlement, qui nommera le prochain chef de gouvernement.