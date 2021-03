Le président rwandais Paul Kagame est-il mort, comme affirmé dans une vidéo ?

Les vœux de Nouvel An du président Paul Kagame

Le 31 décembre dernier, le président du Rwanda s’exprimait devant les caméras lors de ses vœux pour la nouvelle année aux Rwandais. Depuis, la chaîne Youtube officielle du président a également publié plusieurs autres vidéos du président Kagame participant à diverses réunions, ou répondant aux questions de journalistes pendant deux heures lors de son "Etat de la Nation 2020", le 11 février 2021.

La visite de Charles Michel et de Louise Mushikiwabo au Rwanda

Dans sa vidéo, l’opposant politique estime que des questions se posent concernant cette visite : "S’il est en bonne santé, pourquoi il n’a pas reçu son homologue quand il est arrivé à Kigali ? Pourquoi il ne l’a pas accompagné dans la campagne de vaccination ?". Des questions qui sont de l’ordre du protocole et de l’agenda et qui ne sont pas des preuves d’une machination visant à camoufler la mort du dirigeant. Par ailleurs, il prend comme exemple une photo de la visite de Charles Michel, le 8 mars au mémorial du génocide rwandais. Il indique le site officiel du Conseil européen a publié une photo sur laquelle aurait été identifié Paul Kagame aux côtés de Charles Michel lors de la visite, alors que le président rwandais n’y assistait pas. La légende de cette photo (ni sur les autres de la série), retrouvée sur le site du Conseil de l’Europe, n’indique nulle part qu’il s’agirait de Paul Kagame aux côtés de Charles Michel.

6 images Charles Michel en visite au mémorial du génocide de Kigali, le 8 mars 2021. © Capture d’écran du site du Conseil de l’Europe

Suite à la diffusion de la vidéo contenant des accusations d’implication du président du Conseil européen "dans la mort de Kagame" et la "supercherie" qui aurait été mise en place pour déguiser le décès du dirigeant rwandais, Barend Leyts a réagi. Le porte-parole du président du Conseil de l’Europe déclare à la RTBF : "Je vous confirme que M. Michel a participé à une réunion en physique avec le président Kagame le 7 mars". "Nous avons chargé nos services juridiques au Conseil d’étudier la possibilité d’introduire une plainte", ajoute-t-il.

La vaccination de Paul Kagame et de sa femme photographiée le 11 mars

6 images Une photo prise le 11 mars 2021 et publiée par le Village d’Urugwiro (le bureau du Président), montre le Président rwandais Paul Kagame (à gauche) recevant la première injection du vaccin Covid-19 à l’hôpital King Faisal de Kigali, au Rwanda. © AFP PHOTO / Urugwiro Village Une photo prise le 11 mars 2021 et publiée par le Village d’Urugwiro (le bureau du Président), montre le Président rwandais Paul Kagame (à gauche) recevant la première injection du vaccin Covid-19 à l’hôpital King Faisal de Kigali, au Rwanda. © AFP PHOTO / Urugwiro Village Une photo prise le 11 mars 2021 et publiée par le Village d’Urugwiro (le bureau du Président), montre le président rwandais Paul Kagame (à gauche) et son épouse Jeannette Kagame (troisième à gauche) recevant la première injection du vaccin Covid-19. © AFP PHOTO / Urugwiro Village Une photo prise le 11 mars 2021 et publiée par Village d’Urugwiro (le bureau du Président), montre l’épouse du président rwandais Jeannette Kagame (à gauche) recevant la première injection du vaccin Covid-19 à l’hôpital King Faisal de Kigali, au Rwanda. © AFP PHOTO / Urugwiro Village

Par ailleurs, d’autres images officielles du président rwandais ont été diffusées plus récemment. Les dernières datent de ce jeudi 11 mars et ont été tournées dans le cadre de la campagne de vaccination nationale contre le coronavirus. Dans une vidéo et des photos communiquées par le "Urugwiro Village", qui est le bureau du président du Rwanda, on voit le Président rwandais Paul Kagame recevant la première injection du vaccin Covid-19 à l’hôpital King Faisal de Kigali. Sa femme, Jeannette Kagame, se trouve à ses côtés et reçoit, elle aussi, une dose du vaccin.

Un "copié-collé" de ce que fait l’opposition au Gabon ?

Vénuste Nshimiyimana est un journaliste et présentateur belge d’origine rwandaise à "Voice of America". Il a été le premier journaliste international à faire un reportage dans lequel figurait le président Paul Kagame à l’occasion de la prestation de serment du Président de la Banque Africaine de développement (BAD), le Nigérian Dr Akinwumi A. Adesina. C’était le 1er septembre 2020 et des rumeurs faisaient déjà état de la mort ou de l’état de santé défaillant du président rwandais. En effet, fin août 2020, une photo sur laquelle on voyait un patient alité autour duquel des soignants s’affairent était partagée sur Facebook. La légende indiquait qu’il s’agissait de Paul Kagame, le président du Rwanda. Mais, comme l’avaient expliqué "Les observateurs" de France 24, la photo montrait en réalité un patient en Chine au début du mois de mars 2020. En observateur attentif de la vie politique de son pays d’origine et de la diaspora rwandaise M.Nshimiyimana explique : "Je crois que le président Kagame est vivant, il n’y a pas de doute. Tout ce qui se dit (NDLR : sur un éventuel décès de Paul Kagame) est du 'fake news' et la démarche s’inscrit dans une stratégie que les opposants utilisent pour faire le buzz sur les réseaux sociaux en pensant qu’ils vont déstabiliser des régimes", estime le journaliste. Pour lui : "C’est du 'copié-collé' de ce que fait l’opposition au Gabon. Là-bas aussi, des rumeurs circulent sur la mort d’Ali Bongo, et ils font croire à tout le monde que le Président Bongo se sert de sosies pour diriger le pays. C’est bon pour augmenter les 'vues' sur YouTube, mais ça décrédibilise", conclut M. Nshimiyimana.