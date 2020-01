Le président indépendantiste catalan perd son mandat de député

Catalogne: réaction de Quim Torra à la condamnation et à l'incarcération de Junqueras -... La justice européenne a donné raison jeudi à l'indépendantiste catalan emprisonné Oriol Junqueras sur son immunité d'élu européen et l'Espagne aurait dû le laisser sortir de prison pour siéger au Parlement européen.Oriol Junqueras, condamné en octobre 2019 à treize ans de prison pour sédition, a été élu le 26 mai député européen et bénéficiait depuis ce jour de l'immunité attachée à cette qualité, affirme la justice européenne. Traduction: Quim Torra, président de la Catalogne: "Je ne serai pas affecté par les décisions d’un tribunal à motivation politique car seul le Parlement catalan peut le faire." - "Il ne s'agit pas de me soutenir – moi, Quim Torra - mais il doit être clair les présidents de ce pays ne sont pas élus par un tribunal, avec des procédures politisées, irrégulières et des peines déjà écrites avant le procès." - "C'est une résolution qui a des implications directes pour le très honorable président Carles Puigdemont et le conseiller Toni Comín, dont on a également nié les droits démocratiques." - "Je demande la nullité du jugement qui a été rendu par la Cour suprême. Ainsi que la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, le libre retour des exilés et le classement de procédures contre les indépendantistes."