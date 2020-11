Le président français Emmanuel Macron s’adresse aux Français à 20 heures : quelles sont les mesures attendues ?

Le président français Emmanuel Macron va s’adresser ce soir aux Français dans une allocution télévisuelle. Il est attendu que le président desserre un peu l’étau du confinement et fixe le cap des prochaines semaines, alors que les Français espèrent une bouffée d’air pour les fêtes de fin d’année.

On sait déjà que l’allègement des contraintes se fera en trois phases : une première début décembre, puis avant Noël, et enfin début 2021. Le Premier ministre Jean Castex a prévenu qu’il ne s’agira pour l’instant que d’un "léger assouplissement du confinement".

Une des mesures attendues est une réouverture des commerces non-essentiels. Elle pourrait intervenir dès le week-end prochain, selon un ministre, mais dans des conditions strictes. Les cafés et les restaurants, eux, ne pourront pas rouvrir rapidement. Quant aux stations de ski, le Premier ministre a annoncé lundi qu’une décision serait prise "dans les dix prochains jours". Alors que la Haute-Savoie et la Savoie présentent les taux d’incidence du Covid-19 les plus élevés de France, les autorités redoutent l’afflux de touristes et les accidents sur les pistes qui viendraient surcharger des hôpitaux déjà saturés.

Il sera aussi question ce soir de rouvrir les lieux de culte. Le Premier ministre français Jean Castex a évoqué il y a une semaine la date du premier décembre, mais il est probable qu’une jauge de trente personnes soit mise en place pour les célébrations religieuses.

À l’heure actuelle, les Français ne peuvent sortir de leur domicile qu’une heure et dans un rayon d’un kilomètre pour des raisons non essentielles. Cette mesure pourrait aussi être assouplie.

Les Français aimeraient en particulier être fixés sur les vacances d’hiver : pourront-ils se déplacer et se réunir en famille ? Probablement, mais avec des limites, un possible couvre-feu et un appel à la responsabilisation.

Ce lundi 23 novembre, la France a recensé 4452 nouveaux cas, c’est la première fois que ce chiffre repasse sous la barre des 5000 cas quotidiens depuis le 28 septembre.