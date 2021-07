Le président français Emmanuel Macron dans la liste des cibles potentielles du logiciel Pegasus

Des numéros du président français Emmanuel Macron et de membres du gouvernement français figurent sur une liste de cibles potentielles du logiciel Pegasus, utilisé par certains Etats pour espionner des personnalités, a déclaré mardi Laurent Richard, directeur de l'organisation Forbidden Stories, confirmant une information du Monde.

"On a trouvé ces numéros de téléphone, mais on a pas pu faire d'enquête technique évidemment sur le téléphone d'Emmanuel Macron" pour vérifier s'il a été infecté par ce logiciel et donc "cela ne nous dit pas si le président a été réellement espionné" mais ça montre en tout cas qu'il y a eu un intérêt de le faire", a-t-il expliqué sur la chaîne d'info LCI.