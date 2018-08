Le président Evo Morales bat le record de longévité à la tête de la Bolivie

Le président bolivien Evo Morales a battu mardi le record de longévité à la tête du pays andin en terme de jours cumulés.

Evo Morales, premier chef d'Etat indigène de Bolivie, a totalisé 4587 jours en tant que président, dépassant le défunt Victor Paz Estenssoro, qui avait effectué quatre mandats discontinus entre 1952 et 1989, totalisant 4586 jours. En 2015, Evo Morales avait déjà obtenu un record de longévité à la tête de la Bolivie, mais dans le cadre de mandats successifs.

Au pouvoir depuis douze ans, six mois et 23 jours, Evo Morales, chantre de la gauche radicale du continent, a été autorisé par la justice à briguer en 2019 un quatrième mandat malgré un référendum défavorable sur ce sujet. Il a remercié ses partisans sur Twitter "pour un record à la présidence".

Le leader de l'opposition Samuel Doria Medina a également réagi sur le réseau social. "En 2020, il aura été au pouvoir durant 14 ans. Et son plan est de rester 14 ans de plus au pouvoir. Qui veut Evo durant 14 années supplémentaires ? Notre défi est clair: freiner (ses ambitions) et le renvoyer chez lui, comme le prévoit la loi", a t-il écrit sur Twitter.