Le président conservateur Duda réélu en Pologne, selon des résultats officiels

Pologne: victoire électorale du président sortant, Andrzej Duda, ce 12 juillet à Varsovie... Traduction d'Andrzej Duda, président de la Pologne: "Nous attendons bien sûr les résultats officiels. Mais ici et maintenant, je voudrais inviter M. Rafal Trzaskowski et son épouse au palais présidentiel ce soir, à 23 heures. Je sais qu'il est tard, mais je suppose qu'aucun d'entre nous ne dormira tôt ce soir. Je voulais inviter M. Rafal Trzaskowski, pour que nous puissions nous serrer la main." - "Nous sommes ensemble. Nous sommes amis. Offrez une poignée de main à votre voisin si vous aviez ma pancarte et qu'à côté se trouvait la pancarte de M. Rafal Trzaskowski. Serrez-lui la main (de votre voisin) et dites "tout va bien". La Pologne est une seule nation, elle est à nous tous, et nous devons faire tout notre possible pour que la vie ici soit la meilleure possible. C'est exactement ce que je promets d'essayer de faire. Que le palais présidentiel continuera d'être ouvert aux personnes ayant des opinions et des convictions diverses."