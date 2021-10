Le Premier ministre israélien en Russie pour ses premiers pourparlers avec Poutine

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett est arrivé en Russie vendredi pour ses premiers pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine, avec le programme nucléaire iranien au centre des discussions.

L'avion de M. Bennett a atterri dans la matinée dans la station balnéaire russe de Sotchi, sur les rives de la mer Noire, où aura lieu la rencontre entre les deux dirigeants.

Naftali Bennett a pris ses fonctions en juin. Son prédécesseur Benjamin Netanyahu avait des liens étroits avec M. Poutine.

"Les liens entre la Russie et Israël, c'est un élément important de la politique étrangère" israélienne, a souligné M. Bennett avant son départ pour Sotchi, rappelant notamment "le statut spécial de la Russie dans la région et son rôle international", et le fait qu'un "million de russophones" résident en Israël.

►►► À lire aussi: Coronavirus en Israël : le pays rouvre aux touristes dès novembre, sous conditions

La semaine dernière, le cabinet de Naftali Bennett avait annoncé que les deux dirigeants devraient discuter "principalement du programme nucléaire iranien" lors de cette rencontre.

Vladimir Poutine avait félicité Naftali Bennett après sa victoire et souligné que la coopération russo-israélienne allait renforcer "la paix, la sécurité et la stabilité" au Proche-Orient.