Le premier festival de musique classique en Chine depuis l’épidémie de COVID-19

Le festival avait pour thème " Vers la luminosité ". Il s’est tenu dans le jardin botanique de Shanghai. Des centaines de spectateurs y ont assisté malgré la pluie et la bruine. Le pianiste Song Siheng et son mentor Liu Zhong ont joué le concerto pour piano The Yellow River avec l’Orchestre et le chœur de l’Opéra de Shanghai.

"Le fleuve Jaune représente l’esprit de la nation chinoise et symbolise la persévérance de la nation chinoise et ses efforts inlassables dans nos luttes. En tant que fils d’un travailleur médical, je souhaite encourager nos travailleurs médicaux avec le deuxième mouvement du concerto, Ode to the Yellow River ", a déclaré le pianiste.