Le premier défilé de Naruhito et Masako, le couple impérial japonais, attire la foule

Ils ont défilé, souriant et saluant de la main la foule qui criait joyeusement et tentait de réussir le cliché inoubliable.

Mais il avait été reporté par respect pour les victimes du typhon Hagibis, qui avait quelques jours plus tôt tué plus de 80 personnes et causé d'énormes dégâts.

Naruhito et Masako, empereur et impératrice du Japon, ont été acclamés par la foule.

Le couple impérial japonais défile pour la première fois dans les rues de Tokyo - 10/11/2019

Mais elle est apparue détendue et sûre d'elle-même tout au long des cérémonies et festivités qui ont marqué ces derniers mois l'arrivée sur le trône de son époux.

Polyglotte, Masako Owada, née en 1963 dans une famille de diplomates et formée dans les universités de Harvard et Oxford, avait renoncé à une carrière diplomatique prometteuse pour entrer dans la famille impériale.

Naruhito, âgé de 59 ans, a officiellement succédé le 1e mai à son père mais une série de rituels et cérémonies ont eu lieu aussi le mois dernier et se poursuivaient en novembre et plus tard dans l'année. La cérémonie de proclamation de l'accession au trône, en présence de membres des familles royales et responsables politiques du monde entier avait eu lieu le 22 octobre.