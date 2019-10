Le pouvoir critiqué, la rue en colère: que se passe-t-il au Liban ? - © ANWAR AMRO - AFP

Liban : des manifestations contre le pouvoir - JT 19h30 - 20/10/2019 On s'arrête au Liban. Depuis 3 jours, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont dans la rue pour protester contre la politique du Gouvernement. C'est le mouvement de contestation le plus important depuis des décennies au Liban. Il faut dire que le pays est actuellement dans une situation économique extrêmement difficile. Et l'annonce de nouveaux impôts est très mal passée.