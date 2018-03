Le porte-parole des Affaires étrangères belges confirme la mort du conducteur du bus accidenté

Aux alentours de minuit, un bus de voyage belge qui transportait 46 passagers en direction de Nassfeld en Autriche a embouti un semi-remorque qui transportait du verre et roulait à vitesse réduite en direction de Nuremberg. Le conducteur du bus de la firme Linden Cars de Rotselaar n'est pas parvenu à freiner à temps. Didier Vanderhasselt, porte-parole des Affaires étrangères belges, confirme ce samedi matin la mort du chauffeur et fait le point sur l'accident.

"L'accident du bus s'est produit dans la ville de Bavière en Allemagne. Les passagers roulaient en direction du ski. Malheureusement, nous déplorons un mort, le conducteur du bus. Il y a aussi cinq personnes grièvement blessées et 17 avec des blessures plus légères." Pour le moment, Didier Vanderhasselt ne dispose pas d'informations plus précises sur les conditions dans lesquelles l'accident s'est déroulé.

"Notre priorité, naturellement, c'est l'assistance à nos compatriotes sur place et aux familles ici en Belgique. Les autorités allemandes sont très bien organisées et nous suivons tout ça de très près depuis notre ambassade. J'ai aussi cru comprendre que la société de transport a déjà envoyé un autre bus pour récupérer le reste des passagers qui n'a pas été transporté à l’hôpital."