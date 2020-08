Le port de Beyrouth en ruine, le glas de l'économie libanaise ?

Ce port est stratégique. Rien moins que le poumon économique du Liban. Et, depuis quelques heures, il est à terre. Le port de Beyrouth est détruit , nouvel emblème d’un pays exsangue économiquement. Avant de le voir renaître, – mais combien de mois, d’années seront nécessaires pour qu’il retrouve de sa splendeur ? -, et avant même d’identifier les failles ou les dysfonctionnements, état des lieux d’un incontournable carrefour maritime. Ou du moins ce qu’il représentait.

Le développement du port de Beyrouth, avant le 4 août 2020. Un dédale de plus de 1.200.000 mètres carrés, une quinzaine de quais, un nouveau terminal de conteneurs. - © JOSEPH BARRAK - AFP

Beyrouth fait partie de ces grands ports historiques, quasi mythiques, dont les traces d’une première exploitation sont si anciennes qu’elles restent difficiles à dater. Une histoire plus récente nous conte cependant l’extraordinaire développement du port de Beyrouth à la fin du 19e siècle, une histoire faite d’agrandissements dans des lieux qu’il a toujours fallu rendre moins étroits.

Un irrésistible besoin d’espace

Après la guerre, dès le début des années 1990, le port dévasté se réinvente. Il se modernise et s’agrandit. C’est toute l’infrastructure du port qu’il faut repenser. L’ensemble accueille des bâtiments administratifs, un nouveau terminal de conteneurs voit le jour dans les années 2000. Le port a besoin de plus en plus d’espaces de stockage et d’équipement autant sur le marché local qu’en matière de transbordement.

Car elle est là l’activité principale du grand port libanais : le transbordement de marchandises. Grues et portiques n’en finissent plus de fleurir. Beyrouth est devenu l’un des principaux ports d’escale pour les navires porte-conteneurs. Pour preuve, parmi les blessés suite aux explosions : des Syriens, des Egyptiens. Des membres d’équipages arrivés hier au port. Un navire venu d’Ukraine transportait du blé à destination de la Syrie. L’équipage allait profiter d’une escale libanaise.