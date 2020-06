Le point sur la pandémie dans le monde: réouverture des parc d'attractions, reprise de la Liga, plus de 70.000 morts en Amérique latine

Ce jeudi, on déplore plus de 416.000 décès dans le monde et près de 7,4 millions de cas confirmés.

Covid dès août : Pékin conteste l’étude

La Chine a qualifié ce jeudi de "désinformation" une étude américaine selon laquelle la maladie Covid-19 serait apparue dans le pays dès août, plusieurs mois plus tôt qu’estimé jusqu’à présent.

Plus de 416.000 morts

La pandémie a fait plus de 416.343 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP jeudi à 13h00 à partir de sources officielles.

Près de 7,38 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 112.924 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 41.128 morts, le Brésil (39.680), l’Italie (34.114) et la France (29.319).

Amérique latine et Caraïbe : 70.000 morts

Le nombre de décès dus à l’épidémie de coronavirus en Amérique latine et aux Caraïbes a dépassé ce mercredi soir le seuil des 70.000, dont plus de la moitié au Brésil, selon un comptage de l’AFP fondé sur des chiffres officiels.

Au total, 71.915 sont mortes dans cette région.

Au Mexique, le bilan de la pandémie a dépassé les 15.000, selon le gouvernement.

Rep. dominicaine : le favori de la présidentielle positif

L’opposant Luis Abinader, favori à l’élection présidentielle du 5 juillet en République dominicaine selon les sondages, a indiqué mercredi sur Twitter qu’il était positif au coronavirus.

Cuba : réouverture partielle

Le gouvernement cubain a annoncé ce mercredi une réouverture progressive du tourisme, du commerce et du transport public, après avoir déclaré l’épidémie sous contrôle.

Aucune date de reprise des vols commerciaux internationaux n’a été communiquée mais, selon une information publiée par l’aéronautique cubaine, la réouverture des frontières n’est pas prévue avant le 1er août.

Les écoles, fermées depuis fin mars, rouvriront en septembre pour terminer l’année scolaire 2019-2020.

Supressions de postes

Lufthansa, premier groupe aérien européen, a l’intention de supprimer 22.000 postes dans le monde, soit 16% de son effectif, a indiqué l’entreprise allemande.

Le groupe détient également les compagnies européennes SWISS, Austrian, Brussel Airlines et Eurowings.

En France, le premier trimestre 2020 a vu la destruction de 497.400 emplois dans le secteur privé, sous l’effet du confinement, selon l’Insee.

En Belgique, le nombre d’emplois vacants a diminué de 7%.

Ouverture des frontières européennes

La Commission européenne a recommandé ce jeudi la réouverture des frontières extérieures de l’UE dès le 1er juillet aux voyageurs des Balkans occidentaux et appelé les Etats membres à se mettre d’accord sur une liste de pays tiers pour lesquels les restrictions seraient aussi levées.

La Commission se prononce aussi pour une levée de toutes les restrictions aux frontières intra-européennes au 15 juin.