Le plus vieux et plus grand complexe maya découvert au Mexique

Des archéologues en mission dans le sud du Mexique ont découvert la plus ancienne et plus grande construction maya connue à ce jour, apprend-on jeudi. L'équipe de chercheurs, de l'université de l'Arizona, a trouvé, à Tabasco, 21 lieux cérémoniels de diverses tailles et partageant une structure similaire. Celle-ci consiste en un plateau rectangulaire disposé selon un axe nord-sud et surmonté de plusieurs buttes.

1,4 kilomètre de long, 400 mètres de large

La plus vaste de ces constructions mesure plus de 1,4 kilomètre de long et 400 mètres de large et est située sur le site, trois fois millénaire, d'Aguada Fenix, proche de la frontière guatémaltèque. "C'est, à notre connaissance, la plus ancienne structure jamais découverte dans la région maya et la plus grande dans toute l'histoire préhispanique de cette région", écrivent les chercheurs dans la revue scientifique Nature.