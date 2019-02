Le plus jeune pays d'Europe fête ses 11 années d'existence

Le plus jeune pays d'Europe, le Kosovo, fête ce dimanche 17 février c'est 11 ans d'indépendance.

À l'occasion de la célébration de l'indépendance, le Premier ministre du Kosovo, Ramush Haradinaj, a déclaré que 2019 serait :"l'année de la consolidation de l'État du Kosovo et de la conclusion de toutes les questions en suspens, y compris l'accord final avec la Serbie, ainsi que l'adhésion à l'OTAN".

Depuis la fin des années nonante et la guerre au Kosovo, la Serbie et le Kosovo ont connu des tensions périodiques. La première grande crise après la guerre remonte à 2004. Ces événements, appelés soulèvements de mars, ont entraîné la mort de 19 personnes - 11 Albanais et 8 Serbes - et des centaines de blessés.

Après les soulèvements, un rapport de 2005 de Kai Eide, nommé envoyé au Kosovo par le secrétaire général de l'ONU à l'époque, Kofi Annan, recommandait des négociations sur le statut final du Kosovo.

Le Parlement du Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie le 17 février 2008, malgré l’opposition des membres serbes de cet organisme. Le Kosovo est maintenant reconnu par plus de 115 pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Turquie.

La Serbie, la Russie et la Chine font partie des pays qui n’ont pas encore reconnu l’indépendance du Kosovo.

Le Kosovo compte près de 1,8 million d'habitants. Les Albanais constituent la grande majorité (environ 95%), mais il comprend également divers groupes minoritaires tels que les Serbes, les Turcs, les Bosniaques, les Roms, les Ashkalis et les Égyptiens.