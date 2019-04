Le plus difficile reste à faire pour Volodymyr Zelenski, le comédien élu président de l'Ukraine

Un comédien sans expérience politique va devenir le président de l'Ukraine. C'est une écrasante victoire de Volodymyr Zelenski au deuxième tour de l'élection, il remporte plus de 70% des voix. L’élection a été reconnue libre et transparente, et elle ouvre une nouvelle ère politique en Ukraine,

Donald Trump, Emmanuel Macron et plusieurs autres leaders occidentaux ont appelé Volodymyr Zelensky dès dimanche soir pour le féliciter. Les coups de fils officialisent la victoire du jeune président. A 41 ans, le comédien change de vie, tout en transformant la vie politique de son pays. Le plus difficile commence pour Volodymyr Zelensky. Il a entretenu un flou volontaire sur son programme et ses priorités stratégiques. Il va devoir les dévoiler à ses électeurs et à un parlement hostile. Son équipe assure avoir un plan pour faire adopter rapidement une série de mesures choc sur la lutte anti-corruption. Mais la marge de manœuvre de Volodymyr Zelensky devrait être réduite avant les législatives prévues en octobre, hormis quelques orientations générales de politique étrangère. Volodymyr Zelensky est très attendu sur une relance des négociations de paix avec Vladimir Poutine. Le nouveau président prêtera serment le 6 juin.

Le président sortant Petro Porochenko ne quitte pas la politique, il promet d'épauler le nouveau président pendant la transition. Mais après, il prévient que Volodymyr Zelenskiy aura une opposition très forte.

Petro Porochenko a écrit sur les réseaux sociaux que le Kremlin doit se réjouir de la victoire de Volodomyr Zelenski : les Russes pensent qu'avec un président ukrainien inexpérimenté, l'Ukraine pourra rapidement revenir dans l'orbite de la Russie.