Le plateau de Bemahara et ses Tsingy: 157.710 hectares d'espace protégé à Madagascar

Les vestiges d’un autre temps se dressent fièrement. Des pics, des canyons, des voûtes où l’on reconnaît très clairement des coraux et des coquillages. Ce plateau gris est une curiosité malgache, réservée à la côte ouest de l’île.

"Madagascar s’est séparée du continent africain suite au mouvement tectonique. Il y a des millions d’années, l’océan recouvrait ce plateau. Les coraux et les coquillages s’y sont accumulés et ont formé ces roches grises. L’érosion par la pluie a ensuite creusé cette matière en forme d’arêtes."

Alicha est née dans la région. Le tourisme est ici la première source de revenu. Le plateau de Bemahara est isolé du reste du pays. Situé à 100 kilomètres de la côte, cela peut prendre des jours pour le rejoindre si l’on ne possède pas le moyen de transport le plus rapide pour affronter l’unique piste qui y mène. Deux millions de touristes affluent dans la dizaine d’hôtels du village le plus proche, majoritairement en 4X4. Mais même avec ce moyen de transport, le trajet le plus direct demande au minimum 12 heures de piste et ses secousses.

"Les touristes qui viennent à Madagascar veulent voir les Tsingy, pendant la haute saison, je fais ce circuit tous les jours. Moi, j’aime ça, je sais que ça leur fait plaisir, et j’adore aussi me balader dans les Tsingy."