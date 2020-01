Le plan Trump pour le Proche-Orient : mort-né ?

Israël le juge " historique ", mais il pourrait bien être mort-né. Dès avant son annonce – mardi 28 janvier selon la Maison Blanche – le plan américain de paix pour le Proche-Orient a déjà du plomb dans l’aile. Pas question d’en discuter pour les Palestiniens, qui jugent Washington peu crédible depuis que Donald Trump a reconnu, en décembre 2017, Jérusalem comme capitale d’Israël, balayant d’un coup la question de Jérusalem-Est annexée.

Donald Trump, qui s’était juré de réussir là où ses prédécesseurs avaient échoué, n’a pas réussi à rallier le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas ayant refusé ces derniers mois ses invitations à discuter.

Le complot du siècle pour liquider la cause palestinienne

C’est ce qu’a déclaré le ministre palestinien des Affaires étrangères, ajoutant que " l’administration américaine ne trouverait pas un seul Palestinien qui puisse être favorable à cette perspective ". Selon Saëb Erekat, Secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine, le plan de Trump " va transformer l’occupation temporaire en occupation permanente ". L’OLP envisage même de se retirer des accords d’Oslo si le président Trump va de l’avant avec son plan. (L’accord intérimaire dit d’Oslo II de septembre 1995 partage la Cisjordanie en trois zones : A, sous contrôle civil et sécuritaire palestinien, B, sous contrôle civil palestinien et sécuritaire israélien, et C sous contrôle civil et sécuritaire israélien).

Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a appelé la communauté internationale à boycotter ce projet américain.

De son côté, Ismaïl Haniyeh, chef du mouvement islamiste Hamas, au pouvoir à Gaza, prévient que le plan américain " ne passera pas " et pourrait conduire les Palestiniens à " une nouvelle phase de lutte ".

Une chance historique pour le Pm israélien

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son adversaire Benny Gantz, ont fait pour leur part ce lundi le déplacement à Washington. " Mon ami le président Donald Trump va présenter son plan de paix. Je pense qu’une seule fois dans l’histoire se présente une telle opportunité et il nous est interdit que le manquer ", a déclaré Benjamin Netanyahu.

Que contient ce plan ? Outre 50 milliards de dollars d’investissement dans les territoires palestiniens et les pays arabes voisins sur dix ans, il comprend l’annexion par Israël de la Vallée du Jourdain (30% de la Cisjordanie occupée) et des colonies en territoires palestiniens – construites en violation du droit international – ainsi que la reconnaissance officielle de Jérusalem comme seule capitale d’Israël. Un plan de rêve pour le gouvernement israélien, un cauchemar pour les Palestiniens, pour qui "il n’y aura pas de discussion avec les Américains tant qu’ils ne reconnaîtront pas la solution à deux Etats", avec Jérusalem-Est comme capitale palestinienne.

" Bibi " Netanyahu inculpé de corruption, Trump et la procédure de destitution

Ce plan a-t-il vraiment une chance de voir le jour, alors que Benjamin Netanyahu, sous le coup d’une inculpation pour trois affaires de corruption, joue son avenir politique, et que Donald Trump est en plein procès pour une éventuelle destitution ? Hasard du calendrier ? Ce lundi 27 janvier, l’ancien conseiller du président américain à la sécurité nationale, John Bolton, confirme que Trump souhaitait geler une aide à l’Ukraine jusqu’à ce que Kiev enquête sur son rival démocrate à l’élection Joe Biden. Rappelons que Trump est mis en accusation pour abus de pouvoir dans le cadre de cette affaire. Hasard du calendrier ? Ce mardi 28 janvier, la Knesset doit se prononcer sur la demande d’immunité du Premier ministre israélien, demande qui risque d’être rejetée, faute de majorité au parlement.

" Ceci n’est pas un plan de Trump, mais un complot Bibi-Trump ", écrit le quotidien Yediot Aharonot, en référence au surnom de Benjamin Netanyahu, " Bibi ". " Il s’agit d’un nouveau stratagème pour permettre à Netanyahu d’échapper à la pression médiatique ".

Et qu’en pense la communauté internationale ? Le président français Emmanuel Macron s’interroge sur ce plan de paix, " qui n’existera, a-t-il dit, que si les acteurs en ont envie et que les conditions existent ". Autant dire que rien n’est moins sûr. L’Union européenne devrait affirmer son soutien à la solution à deux Etats, solution incompatible avec les annexions prévues par le plan américain. Quant aux pays arabes, ils ont accueilli froidement le volet économique du plan – les 50 milliards promis – présenté en juin dernier à Bahreïn. Ils voient mal comment ces "investissements massifs pourraient acheter la paix, quitte à priver les Palestiniens d’un Etat indépendant".

Pour ne rien arranger, le groupe terroriste Etat islamique appelle ses combattants à attaquer des cibles juives et mettre en échec le plan de Trump.

Benjamin Netanyahu a beau qualifier Le président Trump de " meilleur ami qu’Israël n’ait jamais eu ", pas sûr que la communauté internationale soit très enthousiaste pour ce plan de paix made in USA.