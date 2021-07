Le plan de bataille de la Commission européenne pour le climat: fin des moteurs thermiques pour 2035 et des carburants plus taxés

La commission vise une plus grande efficacité énergétique . La meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas. Autrement dit, les bâtiments, publics et privés, devront être mieux isolés. 35 millions de bâtiments seraient ainsi rénovés d’ici 2030. Le secteur public devrait ainsi rénover 3% de ses bâtiments tous les ans.

La Commission propose de soutenir fiscalement le développement des carburants verts . A l’inverse, le kérosène, un carburant très polluant utilisé dans l’aviation, lui, sera taxé à partir de 2023 pour les vols au sein de l’Union. Cette taxe, qui épargnerait aviation d’affaires et fret, serait mise en place progressivement sur dix ans, tandis que l’objectif minimal d’usage de biocarburants dans les avions serait relevé et les "permis à polluer" gratuits dont bénéficie le secteur disparaîtraient dès 2026, selon ce projet.

Or, on en est encore loin.

Et enfin un pilier essentiel de plan européen de lutte contre le changement climatique : le renforcement du marché carbone européen. Créé en 2005, il a pour but de réduire les émissions de CO2 des industries les plus polluantes comme l’acier, le ciment ou l’électricité.

Le système a permis de

au cours des seize dernières années.