Le pasteur Brunson libéré par la Turquie et en route pour les États-Unis

Un tribunal turc a remis vendredi en liberté le pasteur américain Andrew Brunson, dont la détention puis l'assignation à résidence en Turquie ont suscité une grave crise entre Ankara et Washington. Il s'apprête à rentrer aux Etats-unis, a expliqué son avocat. "Je suis ravi d'être sur le chemin de retour vers les États-Unis", a affirmé de son côté le pasteur, dans un communiqué.

Le tribunal à Aliaga dans la région d'Izmir, a condamné le pasteur à trois ans et un mois de prison mais l'a remis en liberté en tenant compte du temps qu'il a déjà passé en prison et de son comportement pendant son procès. Andrew Brunson s'était vu infliger cette peine de prison après avoir été reconnu coupable de "soutien à des organisations terroristes", en l'occurrence le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK, séparatistes kurdes) et le réseau de Fethullah Gülen, le prédicateur accusé par Ankara d'avoir orchestré le putsch manqué de juillet 2016.

"Je suis un homme innocent"

Le tribunal a en outre accédé aux demandes du parquet de lever l'assignation à résidence et l'interdiction de quitter le territoire turc imposées à Andrew Brunson, qui a ainsi pu quitter rapidement le pays. "Je suis un homme innocent. J'aime Jésus, j'aime la Turquie", a déclaré pendant l'audience le pasteur, portant un costume sombre sur une chemise blanche.

Installé en Turquie depuis une vingtaine d'années, il était à la tête d'une petite église protestante à Izmir. Il démentait en bloc les accusations d'activités terroristes qui pesaient sur lui. La crise diplomatique alimentée par cette affaire entre ces deux pays alliés au sein de l'Otan a provoqué un effondrement en août de la livre, la monnaie turque, et mis en lumière les fragilités de l'économique turque.

Un marché entre Ankara et Washington

Au cours des audiences précédentes, le tribunal avait à chaque fois refusé la libération du pasteur, mais ses proches et Washington semblaient nourrir un certain optimisme quant à l'issue de celle de vendredi. La chaîne de télévision américaine NBC news, citant deux responsables du gouvernement américain, avait affirmé jeudi que le pasteur Brunson serait libéré aux termes d'un marché entre Ankara et Washington qui s'engagerait en contrepartie à "assouplir la pression économique sur Ankara".

Son cas a été brandi par des conservateurs chrétiens américains, une importante base électorale pour le président Donald Trump qui a qualifié Andrew Brunson de "merveilleux pasteur chrétien" et d'"otage patriote".

Après que le tribunal a refusé de libérer le pasteur au cours de la précédente audience, en juillet, Washington a haussé le ton et imposé une série de sanctions à la Turquie. Le 10 août, notamment, Washington a doublé les droits de douane sur l'acier et l'aluminium de provenance turque, ce à quoi la Turquie a immédiatement répliqué en prenant une mesure similaire. "Nous croyons depuis le tout début qu'il n'y a aucune suspicion criminelle forte. Il n'y aucune preuve contre lui dans ce dossier", a déclaré à l'AFP avant l'audience l'avocat du pasteur, Cem Halavurt.

Volonté d'apaisement

Les deux parties ont récemment affiché une volonté d'apaisement, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo disant espérer une libération du pasteur et le président turc Recep Tayyip Erdogan faisant le vœu d'une amélioration des relations avec Washington. Outre le cas de Brunson, les États-Unis dénoncent aussi l'incarcération de plusieurs Américains en Turquie, dont Serkan Gölge, un scientifique de la Nasa, ainsi que de deux employés turcs de missions diplomatiques américaines.

Un autre dossier qui nourrit les tensions entre les deux pays est celui de la banque publique turque Halkbank, dans l'ex-directeur général adjoint Mehmet Hakan Atilla, a été condamné en mai par un tribunal américain à 32 mois de prison après avoir été reconnu coupable de contournement des sanctions américaines contre l'Iran. Une amende colossale pourrait être infligée à Halkbank, une perspective qui inquiète le pouvoir turc, qui selon des informations de presse, souhaite parvenir à un compromis sur ce dossier dans le cadre d'un éventuel marché impliquant la libération d'Andrew Brunson.