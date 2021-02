Le passeport vaccinal, une idée qui divise les pays de l’Union européenne

La Suède a prévu de développer ce certificat en version électronique. Les objectifs principaux sont la reprise des voyages et l’accès à dès événements sportifs ou culturels. Le ministre suédois du Numérique, Anders Ygeman a insisté sur les avantages de ce document : "Avec un certificat de vaccination numérique, il sera rapide et facile de prouver une vaccination complète".

Un débat prématuré

Si certains se montrent optimistes, d’autres préfèrent faire preuve de prudence, comme la France qui estime le débat prématuré. Le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, souligne qu’une trop petite quantité de personnes ont été vaccinées pour pouvoir se poser la question. "C’est un débat qui n’a pas lieu d’être et ce serait choquant, alors qu’on débute encore partout cette campagne de vaccination en Europe, qu’il y ait des droits plus importants pour certains que pour d’autres. Ce n’est pas notre conception de la protection et de l’accès aux vaccins". Le 28 janvier, à la suite d’un décompte de l’AFP, on estimait qu’environ 2% des Européens étaient vaccinés.

L’Allemagne et la Belgique abondent dans le sens de la France. Les responsables estiment que ce permis vaccinal est discriminatoire puisqu’actuellement, il serait attribué à une infime partie de la population.

Les tats membres de l’Union européenne se sont entendus sur l’adoption d’un certificat de vaccination commun. Ce document pourrait s’avérer utile à des fins médicales. Il faut alors l’envisager comme une "forme de preuve de vaccination standardisée et interopérable", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le mois dernier.

A la mi-janvier, l’Organisation mondiale de la Santé s’est déclarée opposée "pour le moment" à un certificat vaccinal. Il faut encore vérifier que le vaccin bloque la transmission du virus. Amnesty International et une plusieurs organisation ont également estimé que ce passeport vaccinal pourrait accroître les inégalités à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, dans 70 pays pauvres, seul un habitant sur dix est vacciné.