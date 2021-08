Le pass sanitaire de plus en plus obligatoire en France: une stratégie payante?

La généralisation du pass sanitaire continue en France : à partir de ce lundi, il devient aussi obligatoire pour les salariés et bénévoles en contact avec le public dans les restaurants, cinémas, musées, les trains grandes lignes, cars ou avions interrégionaux, parcs d’attractions, zoos, foires et certains centres commerciaux, tout comme il l'était déjà pour les clients. Sans ce sésame, ce sera congé obligatoire, télétravail, changement de poste pour ne plus être en contact avec le public ou carrément suspension sans salaire. Les travailleurs devront être soit complètement vaccinés, soit avoir un test négatif de moins de 72 heures, soit une attestation de rétablissement du Covid-19. Des sanctions sont prévues. 1,8 million de salariés sont concernés. Le contrôle incombe aux employeurs qui, après avertissements, risquent la fermeture. La méthode fonctionne-t-elle ? L’obligation est-elle la recette pour amener les Français à se faire vacciner ? Ou le pass sanitaire va-t-il fédérer les mécontents de tout poil, gilets jaunes, antimacronistes, anticonfinement, antivaccins ? Une contrainte de plus Les travailleurs en contact avec le public devaient déjà contrôler leurs clients, voilà à présent qu’ils vont devoir se faire contrôler eux-mêmes… Logique, en fait, comme le souligne Sarah Hadj-Hacène, directrice du cinéma CGR Bordeaux Le Français à l'AFP : "Je trouve normal qu'on applique également le pass au personnel vu qu'on le demande aux clients".

Contrôle à Bauvin © FRANCOIS LO PRESTI / AFP En pratique, cela risque de causer des problèmes comme pour cette directrice d’école de danse dans le Doubs, interviewée par France Info : "Je ne sais pas si quatre de mes enseignants sont vaccinés ou pas." Plus qu'une contrainte, un cauchemar Ou pour cette patronne de restaurant à Quimper : "Au lundi 30, on n’a plus qu’une salariée au lieu de deux". "Plus qu'une contrainte, un cauchemar", dit ce restaurateur lillois : "Ça fait deux ans qu'on nous met des contraintes, ça fait deux ans qu'on obéit à tout, et là maintenant je risque un an de prison !" On est les dindons de la farce Dans une grande brasserie parisienne en face de l'Accor Hotel Arena, un serveur qui préfère rester anonyme ne décolère pas: "Il n'y a plus de liberté, on est en dictature". Pour Régis Feve, chef du restaurant "Le Mesturet" à Paris, l'obligation du pass sanitaire pour son personnel est la goutte d'eau qui fait déborder le vase: "Il faut encore qu'on fasse des efforts. Depuis le démarrage de cette épidémie, de toutes façons, on est les dindons de la farce. On tape sur les restaurateurs. Ça nous a (été) imposé très rapidement, mais on aurait bien aimé avoir un mois supplémentaire pour avoir ce pass vaccinal. Mais je sais que certains de mes confrères vont avoir des problèmes. Parce qu'il y a des anti-vaccin, bien sûr, et au niveau des compétences des gens, on va sûrement perdre des gens professionnels, parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. "

Des entreprises voient leurs difficultés s'accumuler. La fédération nationale des cinémas estime les pertes dues au pass sanitaire à 7 millions d'entrées. Le Syndicat national des espaces de loisirs, d’attractions et culturels juge que "le pass sanitaire a coûté 20, parfois 40, 50 % du chiffre d'affaires de beaucoup d'entreprises du secteur, notamment les petites" et que les aides ne sont pas suffisantes. Le ministre de la Santé, Bruno Lemaire, assure sur France Inter que "le pass sanitaire n'a ralenti ni la consommation, ni la croissance, ni l'investissement en France". Le déclic salutaire Mais parfois, la mesure est source de discussions bénéfiques, témoigne, toujours sur France Info, ce directeur d’un espace d’événementiel à Marseille, qui dit avoir "réussi à convaincre" les deux membres de son équipe qui "avaient du mal à se décider." France Info a recueilli d'autres témoignages indiquant que malgré les réticences, des salariés opposés à la vaccination changent d'avis : "Pour le futur, pour mon avenir, pour pouvoir voyager, parce que moi j'ai envie de voyager, explique une serveuse dans un restaurant du Gers. Souvent le déclic se fait par pragmatisme, comme cette employée d'une brasserie dans le quartier de l'Opéra à Paris, réticente à se faire vacciner : "Quand j'ai vu qu'on allait suspendre notre paie, je n'ai plus hésité, on ne touche pas à mon salaire". Le patron du restaurant "Comestibles et marchands de vins" à Paris, Sébastien Arnaud reconnait l'utilité de la mesure surtout dans un métier de contact comme la restauration : "On touche les verres, les couverts, on discute avec les gens qui n'ont pas le masque à table. C'est du bon sens que de se faire vacciner, je pense. (...) On a juste eu une future recrue qui ne voulait pas en fait se faire vacciner. On lui a expliqué que les tests risquaient d'être payants et que cela coûterait plus que sa paie, il a préféré ne pas venir"...

Les trains à grande distance sont concernés, 5000 cheminots doivent donc être vaccinés : la SNCF estime que "70% des salariés concernés par le pass sanitaire sont vaccinés" et garantit que "100% du plan de transport" sera assuré dans les prochaines semaines. Tous les syndicats ne sont pas du même avis sur cette nouvelle obligation : le CFDT l’approuve mais FO dénonce la possible suspension des contrats de travail comme une "sanction lourde". "Tout ce qui est obligatoire n’est pas efficace", regrette la CGT. "Y a-t-il une logique sanitaire à rendre obligatoire le pass sanitaire à la SNCF, mais pas à la RATP ?", s’interroge la CFTC Paris. Une vague de vaccinations depuis juillet Rétifs au départ, beaucoup de Français semblent cependant accepter le principe du pass sanitaire et le gouvernement peut constater son impact sur le taux de vaccination. Fin juillet, un sondage (Ipsos-Sopra Steria du 16 juillet) donnait déjà une majorité de 62% favorable à la mise en place du pass sanitaire pour les lieux publics et de 69% pour la vaccination obligatoire pour les soignants. La tactique fonctionne en pratique. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, plus de 48 millions de Français (71,7% de la population) ont reçu au moins une injection et 42,7 millions les deux doses prescrites (65,5%). On approche de l’objectif, fixé par le président Emmanuel Macron, de 50 millions de primo-vaccinés fin août. Mais la vaccination commence à ralentir après le boost dû aux annonces du président Macron et de son gouvernement. 4,8 millions d’injections par semaine il y a trois semaines, 3,3 millions la semaine dernière selon la Direction générale de la santé (DGS). Par contre les demandes de tests explosent : 5,7 millions de dépistages en une semaine, c’est un record. Ce lundi matin, une file d’attente s’étirait devant une pharmacie du 6e arrondissement de Lyon, où de nombreux salariés non vaccinés venaient se faire tester. C’est "contraignant de venir tous les trois jours, mais sinon je ne peux pas aller travailler", témoigne un prestataire dans une conciergerie à l’AFP. Une contestation en perte de vitesse Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, "les dernières réticences sont en train de tomber face au succès du pass sanitaire". La contestation semble en effet décliner. Les manifestations antipass et antivax du samedi mobilisent moins. Des dizaines de milliers de personnes se sont encore retrouvées ce samedi dans les rues de toute la France pour hurler leur opposition au pass sanitaire et leur crainte des vaccins. Mais la mobilisation est en recul pour la troisième semaine consécutive. Le ministère de l’Intérieur comptait près de 160.000 manifestants (le week-end dernier, c’étaient plus de 175.000 manifestants) dans les 222 cortèges recensés à travers le pays, dont 14.500 à Paris (et 319.290 selon le collectif militant le "Nombre jaune" qui confirme aussi un recul par rapport au week-end précédent).