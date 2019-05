Le parti nationaliste hindou annoncé vainqueur des élections indiennes

Si ces nationalistes devaient s’allier avec d’autres partis, où dirigeraient-ils leur préférence ? Si tout dépend du score qu’ils obtiendront ce lundi, certaines alliances préélectorales ont déjà été formées : « Avec des nationalistes hindous encore plus radicaux dans l’État de Bombay, avec d’autres partis dans l’est du pays, plus modérés mais très forts dans l’Est. La composition de cette alliance postélectorale définira plus précisément sa politique, décrypte le journaliste. Aujourd’hui, ils gouvernent tout seuls, donc c’est vraiment leur politique nationaliste hindoue qui est favorisée. Si demain ils devaient s’allier avec des partis plus laïcs et séculiers, leur politique devrait bien sûr changer à la marge. »

Les premiers sondages sont sortis dès la fermeture des bureaux de vote ce dimanche. Plusieurs chaînes de télévision ont publié vers six heures du soir leurs premières estimations. L’actuel Premier ministre, Narendra Modi, ferait son retour en force. « C’est une surprise, car on ne s’y attendait pas, explique Sébastien Farcis. Le parti nationaliste hindou, mené par Narendra Modi, obtiendrait une large majorité relative ou absolue — c’est encore à définir. »

La plus grande démocratie du monde passait aux urnes ce week-end . Les Indiens étaient appelés aux urnes depuis le 11 avril pour renouveler leur Parlement. Avec 900 millions d’électeurs, on peut parler de scrutin hors normes . Ces élections sont organisées en plusieurs vagues, car il est impossible de faire voter tout le monde en même temps. Sébastien Farcis, notre correspondant en Inde, était l’invité du Plus de Matin Première.

"Narendra Modi a très bien joué ce jeu émotionnel et a relié ce thème de l’opposition au Pakistan musulman avec l’importance de garder nos valeurs hindoues, de favoriser nos hindous et d’accentuer cet antagonisme envers les musulmans et les musulmans indiens." - © NARINDER NANU - AFP

Du côté des thèmes de campagne, les aspects nationalistes et sécuritaires ont été les sujets de prédilection des différents partis. « Les deux thèmes ont complètement emporté la campagne, confirme Sébastien Farcis. Cela est aussi dû au fait qu’en février il y a eu une attaque terroriste par un groupe islamiste pakistanais dans la partie du Cachemire indien, qui a traumatisé l’Inde et qui a été l’une des plus meurtrières qu’a subie le pays contre ses forces de sécurité. Malgré cette attaque, Narendra Modi a riposté au Pakistan et s’est tout de suite présenté comme le commandant en chef, le gardien de la nation. Dans ces cas-là, on a tendance à favoriser celui qui est en place pour avoir une sorte de continuité. Narendra Modi a très bien joué ce jeu émotionnel et a relié ce thème de l’opposition au Pakistan musulman avec l’importance de garder nos valeurs hindoues, de favoriser nos hindous et d’accentuer cet antagonisme envers les musulmans et les musulmans indiens. »

Le discours plus laïc et économique de l’opposition n’a rien pu faire, car « Quand l’économie ne va pas bien, on parle de nationalisme et on parle de sécurité pour faire oublier le reste. L’opposition n’a pas vraiment réussi à convaincre les électeurs qu’il fallait revenir à des thèmes plus économiques et à voter sur ces thèmes », résume-t-il.