Le parlement polonais débat d'une nouvelle loi anti-LGBTQI+

Le parlement polonais débattra jeudi d'une nouvelle loi anti-LGBTQI+. Cette proposition de loi vise à interdire les manifestations en faveur de l'égalité des droits des non-hétérosexuels.

Concrètement, le texte de loi interdit par exemple de remettre en question "le mariage en tant que relation entre un homme et une femme" lors de rassemblements publics.

Les manifestants ne sont pas non plus autorisés à promouvoir l'idée du mariage homosexuel ou l'adoption par des parents non-hétérosexuels. Toute orientation sexuelle différente de l'hétérosexualité est interdite.

Ce projet de loi vient de Kaja Godek, une militante pro-vie de la fondation "Famille et Vie". Mme Godek est parvenue à recueillir 140.000 signatures pour que le projet de loi soit examiné par le parlement. La loi vise particulièrement les événements et célébrations LGBTQI+ comme la Gay Pride et d'autres manifestations.

All-Poland Women's Strike, le groupe qui, l'année dernière, protestait déjà contre les dois plus strictes en matière d'avortement décidées par la Pologne, a lancé un appel à manifester devant le parlement.