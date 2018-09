Le Parlement européen sanctionne la Hongrie... et maintenant?

- le second niveau , qui peut ensuite être activé, donne la possibilité au Conseil européen d'infliger une sanction, dans le cas d'une constatation d'un risque sérieux et persistant de violation des règles de l'Union.

A ce stade, il n'y a aucune conséquence juridique, et aucune sanction n'est possible.

Avec son assurance habituelle, le Premier ministre Viktor Orban a critiqué l'attitude du parlement: Ce n'est pas moi que vous attaquez, c'est le peuple et la nations hongroise, a-t-il déclaré. Sur le fond, il ne renonce à rien: "C'est nous qui défendons nos frontières, et nous déciderons avec qui nous voulons vivre, a-t-il commenté mercredi, nous avons construit une clôture. Nous avons arrêté des centaines de milliers de migrants clandestins. Nous avons défendu la Hongrie et nous avons défendu l'Europe."

La résolution sur l'Etat de droit en, Hongrie a recueilli 448 votes positifs, 197 députés s'étant prononcés contre le texte. Le rapport présenté par Judith Sargentini (VERTS) établit une longue liste de "préoccupations": non respect des libertéset valeurs prônées par l'UE dans la presse, au sein des universités, contre les minorités, contre les migrants, mais aussi en matière de corruption et d'indépendance de la justice.

Pas d'"arme nucléaire" contre la Hongrie,mais des sanctions toutes théoriques (politiques)

Le Parlement européen a donc décidé mercredi, d'inviter le Conseil à constater s'il existe un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs visées à l'article 2 du traité de l'UE et à adresser à la Hongrie des recommandations appropriées à cet égard".

C'est le premier niveau de la procédure. La question est donc renvoyée au Conseil européen, qui regroupe les dirigeants (chefs d'Etat et de gouvernement) de tous les Etats membres. Ces derniers doivent décider à 4/5emes des voix si le Conseil adresse une recommandation à la Hongrie.

Aucun délai n'est requis.

Un autre cas d'activation de cet article 7 a déjà eu lieu en décembre dernier contre la Pologne. Cette fois, c'est la Commission européenne qui a initié la procédure, et a renvoyé la question au Conseil européen.

A ce jour, aucune décision du Conseil dans le dossier de la Pologne n'a encore eu lieu.

Et dans l'hypothèse toute théorique que les sanctions atteignent le niveau deux de la procédure, le niveau plus grave appelé "bombe atomique", privant la Hongrie de son droit de vote, il faudrait que tous les Etats membres à l'unanimité (sauf la Hongrie) se prononcent en ce sens. Or, la Pologne a d'ores et déjà décidé de ne pas voter ces éventuelles sanctions.

En conclusion, le vote du Parlement européen mercredi peut être qualifié de vote symbolique, et d'action politique pour amener la Hongrie à discuter avec les autres Etats membres.