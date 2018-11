Le Parlement européen réduit les tarifs téléphoniques et booste la 5G

Dans un communiqué, le député européen Marc Tarabella (PS) évoque une "nouvelle étape" dans la réduction réglementaire des tarifs de téléphonie mobile. La réforme qui devait être votée ce mercredi avant 13H00 par le Parlement européen, en co-décision avec la Commission et le conseil des ministres, introduit des plafonds tarifaires pour les appels internationaux et les SMS au sein de l’UE. Le parlement a par ailleurs "décidé de garantir une connectivité 5G pour tous les citoyens d’ici 2020, et d’augmenter encore la sécurité des utilisateurs de téléphones portables." Enfin, le n° d'appel 112 enverra un sms d’alerte en cas d’attaque terroriste ou de catastrophe naturelle aux citoyens de la zone concernée. Ces décisions, qui auraient déjà fait l'objet d'un accord entre les trois institutions (Parlement-Commssion-conseil des ministres) deviendra donc une directive dont la mise en application devra se faire, au plus tard, dans les deux ans, soit à la fin de 2020.

Avec toutefois une exception de taille: la baisse des tarifs sera acquise dès le 15 mai 2019, soit exactement 11 jours avant les élections européennes. Cela rappelle une autre décision qui avait décidée en Europe quelques jours avant les élections de 2014 supprimant le Roaming. L'application avait encore nécessité deux ans de discussion, mais cette fois le processus de co-décision s'est réalisé en amont et la mise en oeuvre devrait être immédiate, nous assure une source du Parlement européen.

Coût des appels internationaux plafonnés

Dans la pratique, les tarifs pour les appels internationaux au sein de l’UE (depuis son pays d'origine vers l'un des Etats membres) seront plafonnés à 0,19 € la minute et à 0,06 € pour les SMS au 15 mai 2019. En Belgique, cette mesure divisera le prix par 5.

Plus de sécurité pour le consommateur

Le texte voté par le Parlement européen doit aussi permettre aux consommateurs de mieux comparer les offres et de changer plus facilement d'opérateur qu’aujourd’hui. Mais aussi d’obtenir des compensations si l’opérateur ne fait pas le nécessaire rapidement. Une critique soulevée dans de nombreux pays. Le consommateur pourra aussi mieux contrôler sa consommation, via des notifications par exemple.

La 5G à travers l’Europe d’ici 2020

Pour l'instant, l'Europe impose à chaque Etat membre d'équiper au moins une ville en 5G avant 2020 (et toutes les grandes villes en 2025). Le Parlement veut accélérer ce processus. L’accord inclut les dispositions déjà convenues en mars sur la disponibilité du spectre radio pour la 5G d’ici 2020 dans l’UE, à savoir la prévisibilité à 20 ans et l'accélération des investissements pour les licences d’utilisation du spectre; la libération rapide des fréquences; la possibilité pour les régulateurs d’intervenir plus facilement; la prévisibilité pour tous les acteurs du marché; et une coordination optimisée et un examen par les pairs des projets liés aux procédures d’assignation des radiofréquences. Reste le nerf de la guerre: l'argent, seul capable d'accélérer la mise en place des infrastructures requises.