Le Parlement européen met à disposition son réfectoire pour servir des repas aux plus démunis

Le Parlement européen a mis à disposition les cuisines et le réfectoire de son siège à Bruxelles pour accueillir les personnes les plus vulnérables et les sans-abri dans le cadre de la crise du coronavirus.

Le président David Sassoli a signalé que l’institution préparait désormais chaque jour 1000 repas à distribuer aux personnes dans le besoin ainsi qu’aux travailleurs de la santé pour les aider dans leur travail.

Mesures de solidarité à Strasbourg

Des mesures de solidarité ont également été prises à Strasbourg, le siège central du Parlement européen, dans la région du Grand Est qui est l’une des plus touchées de France par le coronavirus.

Les bâtiments vont accueillir un centre de dépistage et un centre de consultations Covid-19, a annoncé lundi la secrétaire d'Etat française aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin.

Si le travail parlementaire se fait pour beaucoup à Bruxelles, le siège du Parlement européen, inscrit dans les traités de l’UE, se situe à Strasbourg, mais les parlementaires ne s’y retrouvent que pour leurs sessions plénières, une semaine par mois. Celles de mars et d’avril n’ont exceptionnellement pas eu lieu à Strasbourg en raison de l’épidémie de coronavirus, qui touche particulièrement l’Alsace.