Le Parlement européen exhorte la Roumanie à respecter l'Etat de droit

Le Parlement européen a exhorté mardi la Roumanie, qui doit prendre la présidence de l'UE en janvier, à ne pas enfreindre l'Etat de droit avec des réformes du système judiciaire menaçant l'indépendance des magistrats et la lutte contre la corruption.

Par 473 voix (et 151 contre), les eurodéputés, réunis à Strasbourg, ont voté un texte non législatif qui "prie instamment le parlement et le gouvernement de Roumanie (...) de s'abstenir de mener toute réforme qui hypothéquerait le respect de l'Etat de droit, notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire".

Le Parlement s'est dit "très inquiet face à la refonte de la législation régissant le système judiciaire et le système pénal roumains, en particulier parce qu'elle risque de saper structurellement l'indépendance du système judiciaire et sa capacité à lutter efficacement contre la corruption en Roumanie, ainsi que d'affaiblir l'Etat de droit".

Critiquée de toute part

L'adoption de ce texte fait suite à un débat, début octobre à Strasbourg, avec la Première ministre roumaine Viorica Dancila, qui avait promis que la Roumanie "jamais ne s'écartera(it) de la voie européenne".

Son gouvernement social-démocrate est sous le feu des critiques pour sa réforme de la justice, qui a donné lieu au vote de plusieurs lois ces derniers mois, tant de la Commission européenne, qui a menacé de sanctions, que du Conseil de l'Europe, organe paneuropéen de défense des droits de l'Homme.

En janvier 2017, la Roumanie avait été secouée par des manifestations sans précédent depuis la chute du régime communiste en 1989. "Le gouvernement roumain et son Premier ministre ont fait des promesses claires au Parlement, nous allons leur rappeler ces promesses", a affirmé le chef de file du groupe conservateur PPE, majoritaire au Parlement, l'Allemand Manfred Weber.

Pression sur le pays

La Commission européenne doit par ailleurs rendre public mardi en début d'après-midi un rapport qui s'annonce critique sur la Roumanie, dans le cadre d'un mécanisme de vérification mis en place au moment de l'entrée de ce pays dans l'UE, en 2007.

"Cette résolution est un pas important, nous envoyons un signal à la Roumanie. Quand un pays a la présidence (de l'UE), il attire une attention spéciale et cela va mettre une pression particulière sur la Roumanie", a estimé l'eurodéputée allemande écologiste Ska Keller.

La Roumanie est en effet censée prendre la présidence tournante de l'UE le 1er janvier, mais son président Klaus Iohannis, issu des Libéraux et opposé à l'actuel gouvernement, a estimé, lundi soir, que son pays "se retrouvait dans un état de totale impréparation" après la démission du ministre aux Affaires européennes.

Les députés européens doivent également voter mercredi une résolution insistant sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de l'UE pour s'assurer que la démocratie et l'Etat de droit sont respectés par tous les Etats membres.