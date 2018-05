Le Parlement européen adopte un plan pour prévenir la surpêche en mer du Nord

Un nouveau plan pluriannuel de l'UE visant à prévenir la surpêche des espèces démersales - dont les soles, les cabillauds, et les plies - et à offrir plus de sécurité aux communautés de pêcheurs de la mer du Nord a été adopté mardi en séance plénière du parlement européen.

Ce deuxième plan couvrira la gestion de la pêche des espèces démersales vivant à proximité du fond des mers, qui représentent 70% des prises en mer du Nord, où croisent des navires de sept Etats membres (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède).

Le plan régit la gestion des stocks de poissons dans une zone donnée afin de prévenir la surpêche et d'assurer la durabilité des stocks.