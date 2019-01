Le parlement britannique se prononcera le 15 janvier sur l'accord du Brexit

La Chambre des communes britannique se prononcera mardi 15 janvier sur l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, conclu entre les négociateurs européens et britanniques, selon des informations obtenues dans des cercles gouvernementaux par la BBC.

Le vote devait initialement se tenir en décembre mais la Première ministre britannique, Theresa May, l'avait reporté à la dernière minute car le texte n'aurait certainement pas remporté la majorité des voix.

Rassurer sur la question de la frontière irlandaise

Reste à savoir si l'accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit convaincra une majorité des 650 députés britanniques. Sur le plan du contenu, rien n'a été changé au texte d'accord, notamment parce que l'Union n'était pas disposée à de nouvelles concessions.

Le gouvernement britannique aurait oeuvré à "rassurer" sur la question de la frontière irlandaise. Les inquiétudes concernent surtout le 'backstop', ce filet de sécurité qui instaure que le Royaume-Uni et l'UE formeront une union douanière si, au terme de la période de transition fin 2020, aucun nouvel accord commercial n'est conclu. Ceci afin d'éviter le rétablissement d'une frontière pure et dure entre la République d'Irlande, membre de l'UE, et l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. De nombreux députés ne veulent pas en entendre parler, par crainte que ce système de protection ne devienne permanent.