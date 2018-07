Le parc national de Nairobi balafré par la construction d'une ligne ferroviaire

Pour le président kenyan, il s’agit de marquer son deuxième et dernier mandat par ce méga projet de ligne ferroviaire censée relier à terme Mombasa sur la côte kenyane à l’Ouganda, pays voisin. Le plus grand projet d’infrastructure depuis l’indépendance du pays en 1963.

Des défenseurs de l’environnement se battent depuis 2016 pour empêcher que le tracé du train ne passe par le parc. Ils ont déposé un recours en justice qui leur a donné raison en suspendant le chantier dans l’attente de la résolution du litige. Mais Uhuru Kenyatta et ses amis chinois n’en ont que faire et continuent les travaux comme si de rien n’était.

Si les ouvriers sont encadrés par des rangers et des militaires 24 heures sur 24, ce n’est pas uniquement par crainte d’une attaque de lions, de buffles ou de rhinocéros mécontents que l’on empiète sur leur territoire. C’est aussi car le projet est très controversé.

Depuis des mois, des centaines d’ouvriers se relaient et les machines de la China Road and Bridge Corporation, en charge du chantier, tournent à plein rendement. Deux percées ont été réalisées dans le parc pour accueillir prochainement une ligne de chemin de fer qui le traversera du Nord au Sud.

Le chantier continue au cœur du parc national de Nairobi, en dépit d'une décision de justice qui suspend les travaux suite à un recours déposé par des défenseurs de l'environnement. - © Charlotte SIMONART

Au départ, le tracé contournait le parc national de Nairobi. Mais il aurait fallu pour cela délocaliser des milliers d’habitants. Cela aurait coûté trop cher et aurait retardé le chantier, a estimé le gouvernement.

Alors, le Kenya sacrifie le plus ancien parc d’Afrique de l’Est créé dans les années 1940 par les colons britanniques. Il s’étend sur 120 kilomètres carrés et borde directement la capitale Nairobi, ce qui en fait un parc sans équivalent dans le monde.

La survie de certaines espèces menacée ?

Lions, girafes, rhinocéros, hippopotames et autres buffles attirent les touristes du monde entier. Les animaux y viennent depuis la Tanzanie via un couloir de migration. Une faune et un cadre exceptionnels.