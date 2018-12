Le pape François reçoit le président palestinien Mahmoud Abbas

Le pape François a reçu lundi au Vatican le président palestinien Mahmoud Abbas avec lequel il a évoqué "l'urgence de favoriser des parcours de paix et de dialogue (...) afin de combattre tout forme d'extrémisme et de fondamentalisme".

Les deux hommes ont parlé des "conflits qui touchent le Moyen-Orient et de l'urgence de favoriser les parcours de paix et de dialogue, avec la contribution des communautés religieuses, afin de combattre toute forme d'extrémisme et de fondamentalisme", a souligné dans un communiqué le Vatican.

Le pape et le leader palestinien ont aussi évoqué "le chemin de réconciliation au sein du peuple palestinien ainsi que les efforts pour réactiver le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens et parvenir à la solution des deux Etats", a poursuivi le Vatican.

Les négociations avec les Israéliens sont au point mort et l'Autorité palestinienne a coupé les ponts avec l'administration américaine après l'annonce il y a environ un an par le président Donald Trump de la reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. Les Palestiniens espèrent faire de cette ville la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.

Mais les Palestiniens sont aussi divisés sur le plan politique depuis que le Hamas, un mouvement islamiste, a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007, évinçant le Fatah, dirigé par M. Abbas, de cette enclave après des affrontements meurtriers.