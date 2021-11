Le Panthéon accueille Joséphine Baker, icône de la liberté

Joséphine Baker, première icône noire - Portrait de la militante derrière la meneuse de revue -... 100 ans avant Beyoncé, il y avait Joséphine Baker. Enfant pauvre du Missouri devenue danseuse et chanteuse en France, elle reste la première superstar noire au monde. Près d'un siècle après le début de sa carrière, sa gestuelle, son sourire, sa voix nous plonge encore dans un univers de sensations contradictoires. Elle est la femme offerte et pourtant impossible à domestiquer, la créature sauvage, le fantasme du monde occidental. Révélée à Paris, sa gloire dépasse vite la France, créant controverse et désir de changement de Stockholm à Buenos Aires, de Vienne à New York. Joséphine en fera une arme, celle d'un combat politique. Mais si l'icône Joséphine est aujourd'hui encore si présente dans nos mémoires, c'est qu'elle est bien plus qu'une grande star de music hall, et même plus qu'une pionnière qui n'a eu de cesse de combattre la ségrégation et la xénophobie. Joséphine Baker est une image. Une image qu'elle a elle-même forgée.