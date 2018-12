Le Pacte sur les migrations approuvé à Marrakech

Le Pacte mondial des Nations unies sur les migrations a été formellement approuvé lundi à Marrakech, après la proclamation orale et le traditionnel coup de marteau, devant quelques 150 pays réunis en conférence intergouvernementale.

"Ce moment est le produit inspiré d'efforts", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture des débats. "Nous ne devons pas succomber à la peur ou aux faux narratifs" sur la migration, a-t-il insisté. Antonio Guterres a également dénoncé les "nombreux mensonges" propagés sur cet accord. Réaffirmant également que le Pacte ne permettait pas à quelqu'un d'aller où il voulait et que le texte n'était pas contraignant

Pas de liste officielle

Mais ce matin, il était encore impossible de connaître dans le détail la liste des présents et des absents. En effet, aucune liste officielle n'est disponible. On sait, cela dit, que 159 Etats sont représentés à Marrakech. Seule une douzaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont sur place, dont Charles Michel, le Premier ministre ou la chancelière allemande, Angela Merkel.

Les Etats-Unis s'étaient déjà désolidarisés, dès juillet dernier, du Pacte. Très rapidement d'autres pays ont suivi : la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, l'Australie, l'Italie, la Bulgarie, Israël, la Slovaquie, la Lettonie ou encore l'Estonie. Certains rejettent l'accord, d'autres ont reporté leur décision.