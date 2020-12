Le numéro 2 de la Banque de Norvège, marié à une Chinoise, privé d’habilitation de sécurité

Le vice-gouverneur de la Banque de Norvège, marié à une Chinoise, a démissionné vendredi avec effet immédiat faute d’avoir vu son habilitation de sécurité renouvelée, a annoncé la banque centrale norvégienne.

"L’Autorité norvégienne d’habilitation de sécurité civile m’informe que la raison pour laquelle je n’obtiendrai pas un renouvellement de mon habilitation de sécurité est que ma femme est une citoyenne chinoise vivant en Chine, où je lui apporte un soutien financier", a expliqué Jon Nicolaisen, cité dans un communiqué de la banque.

"Parallèlement, ils ont conclu qu’il n’y a aucun facteur me concernant personnellement qui soulève des doutes sur mon éligibilité à obtenir une habilitation de sécurité mais que cela n’est pas suffisant. Je dois donc maintenant en tirer les conséquences", a-t-il ajouté.

En tant que numéro deux, Jon Nicolaisen était plus particulièrement en charge du suivi du fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, avec plus de 1000 milliards d’euros d’actifs. Il avait été nommé à ce poste en 2014 et reconduit le 1er avril dernier.

Les autorités norvégiennes pointent régulièrement du doigt la Chine et la Russie comme responsables des tentatives d’espionnage visant le pays.

La Norvège et la Chine avaient connu un très long froid diplomatique après l’attribution du Prix Nobel de la paix au dissident chinois Liu Xiaobo en 2010.